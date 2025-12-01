Tedesco'yu kızdıran soru! "Galatasaray şakasına bir takım değil"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray ile 1-1 biten derbinin ardından yaptığı açıklamalarda, ilk yarıda basit oynayarak maça kontrollü başlamak istediklerini ancak Sane’nin golüyle geriye düştüklerini söyledi. Sorulan bir soruya tepki gösteren Tedesco, “Galatasaray’a karşı oynuyoruz, şakasına bir takım değil.” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Derbiyi beIN Sports'a değerlendiren Tedesco'nun sözleri şöyle:

"İLK 15 DAKİKA BASİT OYNAMAK İSTEDİK"

"Çok şeyi iyi yaptık. İlk yarıda yapmak istediğimiz şey maça basit bir başlangıç yapmaktı. Beşiktaş maçında yaptığımız hatayı yapmayarak ilk 10-15 dakikada basit oynamak istedik. 1-0 geriye düşmemizin sebebi Sane'nin katkısıyla olan bir şey. İlk yarının sonundan itibaren oyunun kontrol ettik."

"GALATASARAY'A KARŞI OYNUYORUZ, ŞAKASINA BİR TAKIM DEĞİL"

Tedesco, "Fenerbahçe'nin ilk yarıda oyunu kontrol edememesindeki sebep neydi?" sorusuna ise tepki göstererek şunları söyledi:

“Sebebi şu. Öncelikle Galatasaray'a karşı oynuyoruz, şakasına bir takıma karşı oynamıyoruz! Ben onların da bu süreçte maçı kontrol ettiğini düşünmüyorum. Bu tarz maçlarda oyununun içerisine koyduğunuz tempo, iştah ve mentalite belirleyici oluyor. Biz de elimizden gelenin en iyisini yaptık. Böyle maçlarda bazen oyunu kontrol edebilirsiniz bazen edemeyebilirsiniz. Barış ve Osimhen'e çok fazla uzun top oynadılar ve bizim bunların çoğunu iyi savunduğumuzu düşünüyorum.”