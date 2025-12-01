BIST 10.899
DOLAR 42,43
EURO 49,30
ALTIN 5.802,72
HABER /  SPOR

Tedesco'yu kızdıran soru! "Galatasaray şakasına bir takım değil"

Tedesco'yu kızdıran soru! "Galatasaray şakasına bir takım değil"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray ile 1-1 biten derbinin ardından yaptığı açıklamalarda, ilk yarıda basit oynayarak maça kontrollü başlamak istediklerini ancak Sane’nin golüyle geriye düştüklerini söyledi. Sorulan bir soruya tepki gösteren Tedesco, “Galatasaray’a karşı oynuyoruz, şakasına bir takım değil.” ifadelerini kullandı.

Abone ol

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Derbiyi beIN Sports'a değerlendiren Tedesco'nun sözleri şöyle:

"İLK 15 DAKİKA BASİT OYNAMAK İSTEDİK"

"Çok şeyi iyi yaptık. İlk yarıda yapmak istediğimiz şey maça basit bir başlangıç yapmaktı. Beşiktaş maçında yaptığımız hatayı yapmayarak ilk 10-15 dakikada basit oynamak istedik. 1-0 geriye düşmemizin sebebi Sane'nin katkısıyla olan bir şey. İlk yarının sonundan itibaren oyunun kontrol ettik."

"GALATASARAY'A KARŞI OYNUYORUZ, ŞAKASINA BİR TAKIM DEĞİL"

Tedesco, "Fenerbahçe'nin ilk yarıda oyunu kontrol edememesindeki sebep neydi?" sorusuna ise tepki göstererek şunları söyledi:

“Sebebi şu. Öncelikle Galatasaray'a karşı oynuyoruz, şakasına bir takıma karşı oynamıyoruz! Ben onların da bu süreçte maçı kontrol ettiğini düşünmüyorum. Bu tarz maçlarda oyununun içerisine koyduğunuz tempo, iştah ve mentalite belirleyici oluyor. Biz de elimizden gelenin en iyisini yaptık. Böyle maçlarda bazen oyunu kontrol edebilirsiniz bazen edemeyebilirsiniz. Barış ve Osimhen'e çok fazla uzun top oynadılar ve bizim bunların çoğunu iyi savunduğumuzu düşünüyorum.”

İlgili Haberler
Okan Buruk'tan hakem tepkisi: Canımızı zor kurtardık Galatasaray'dan maç devam ederken 'hakem' paylaşımı Nefes kesen Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde kazanan yok!
ÖNCEKİ HABERLER
Okan Buruk'tan hakem tepkisi: Canımızı zor kurtardık
Okan Buruk'tan hakem tepkisi: Canımızı zor kurtardık
ABD'den nadir toprak elementleri tedarik zincirlerini güçlendirmek için 134 milyon dolarlık fon
ABD'den nadir toprak elementleri tedarik zincirlerini güçlendirmek için 134 milyon dolarlık fon
Galatasaray'dan maç devam ederken 'hakem' paylaşımı
Galatasaray'dan maç devam ederken 'hakem' paylaşımı
Hollanda'dan Ukrayna'ya 250 milyon avroluk askeri destek paketi
Hollanda'dan Ukrayna'ya 250 milyon avroluk askeri destek paketi
Araştırmaya göre Japonların yüzde 74,5'i Tayvan'a yakınlık duyuyor
Araştırmaya göre Japonların yüzde 74,5'i Tayvan'a yakınlık duyuyor
Nefes kesen Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde kazanan yok!
Nefes kesen Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde kazanan yok!
ABD'den Türk sağlık sistemi modeli önerisi: Örnek alınabilir...
ABD'den Türk sağlık sistemi modeli önerisi: Örnek alınabilir...
Kadıköy'de VAR devrede! Gol iptal edildi
Kadıköy'de VAR devrede! Gol iptal edildi
Asgari ücret tespit komisyonu önerisi Türk-İş'e sunuldu
Asgari ücret tespit komisyonu önerisi Türk-İş'e sunuldu
Ali Koç günler sonra ilk kez derbi için Kadıköy'de
Ali Koç günler sonra ilk kez derbi için Kadıköy'de
Derbi öncesi yıldızlar kavga etti: İki isim ihraç edildi
Derbi öncesi yıldızlar kavga etti: İki isim ihraç edildi
Mert Hakan Yandaş'tan derbi sözleri
Mert Hakan Yandaş'tan derbi sözleri