BIST 10.899
DOLAR 42,44
EURO 49,38
ALTIN 5.802,72
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Derbi öncesi yıldızlar kavga etti: İki isim ihraç edildi

Derbi öncesi yıldızlar kavga etti: İki isim ihraç edildi

Derbi öncesi, Fenerbahçe ve Galatasaraylı futbolcular arasında gerginlik yaşandı.

Abone ol

Fenerbahçe'nin Galatasaray’ı konuk edeceği derbi maç öncesinde futbolcular arasında tartışma yaşandı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14'üncü haftasında derbi maçta Galatasaray'ı konuk edecek. Bu mücadele öncesinde ısınma bölümündeyken iki takımın futbolcuları arasında gerginlik yaşandı.

OSİMHEN VE İRFAN CAN EĞRİBAYAT ARASINDA GERİLİM

İrfan Can Eğribayat taraftara 3’lü çektirmeye gittiği esnada Victor Osimhen’in tepki göstermesiyle ikili arasında tartışma oldu. Daha sonra iki takımın tüm futbolcuları bu tartışmaya dahil oldu. Bir süre devam eden tartışmanın ardından iki takım futbolcuları kendi alanlarına dönerek ısınmaya devam etti.

İKİ İSİM İHRAÇ EDİLDİ

HT Spor'un haberine göre; Galatasaray Maç Analisti Serhat Doğan ve Fenerbahçe Stat Müdürü Ali Bozan, ısınma sırasındaki kargaşa sonrası ihraç edilen isimler oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Mert Hakan Yandaş'tan derbi sözleri
Mert Hakan Yandaş'tan derbi sözleri
Seçil Erzan davasında mahkeme kararını açıkladı
Seçil Erzan davasında mahkeme kararını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Girdiği yoldan dönecek bir millet değiliz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Girdiği yoldan dönecek bir millet değiliz
Fenerbahçe - Galatasaray / Canlı anlatım
Fenerbahçe - Galatasaray / Canlı anlatım
Beşiktaş'ta yılın sürprizi! Sergen Yalçın yıldız ismin üstünü çizdi
Beşiktaş'ta yılın sürprizi! Sergen Yalçın yıldız ismin üstünü çizdi
Yenidoğan bebeklerde solunum yolu enfeksiyonlarına dikkat
Yenidoğan bebeklerde solunum yolu enfeksiyonlarına dikkat
Galatasaray taraftarından 'dolarlı' Kerem Aktürkoğlu protestosu
Galatasaray taraftarından 'dolarlı' Kerem Aktürkoğlu protestosu
Yunanistan'dan Lozan'ı çiğneme ilanı: Dendias itiraf etti
Yunanistan'dan Lozan'ı çiğneme ilanı: Dendias itiraf etti
Venezuela - ABD hattında gerilim arttı! Trump tek seçenek sundu
Venezuela - ABD hattında gerilim arttı! Trump tek seçenek sundu
TBMM Başkanı Kurtulmuş Tacikistan ve Özbekistan’a gidiyor
TBMM Başkanı Kurtulmuş Tacikistan ve Özbekistan’a gidiyor
Tam isabet bilen uzman 2026 yılı asgari ücreti memur ve emekli zammını açıkladı
Tam isabet bilen uzman 2026 yılı asgari ücreti memur ve emekli zammını açıkladı
Fenomen Ali Demir Evrensel bakın kim çıktı! Meğer katilmiş asıl adı da...
Fenomen Ali Demir Evrensel bakın kim çıktı! Meğer katilmiş asıl adı da...