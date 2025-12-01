Derbi öncesi yıldızlar kavga etti: İki isim ihraç edildi

Derbi öncesi, Fenerbahçe ve Galatasaraylı futbolcular arasında gerginlik yaşandı.

Fenerbahçe'nin Galatasaray’ı konuk edeceği derbi maç öncesinde futbolcular arasında tartışma yaşandı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14'üncü haftasında derbi maçta Galatasaray'ı konuk edecek. Bu mücadele öncesinde ısınma bölümündeyken iki takımın futbolcuları arasında gerginlik yaşandı.

OSİMHEN VE İRFAN CAN EĞRİBAYAT ARASINDA GERİLİM

İrfan Can Eğribayat taraftara 3’lü çektirmeye gittiği esnada Victor Osimhen’in tepki göstermesiyle ikili arasında tartışma oldu. Daha sonra iki takımın tüm futbolcuları bu tartışmaya dahil oldu. Bir süre devam eden tartışmanın ardından iki takım futbolcuları kendi alanlarına dönerek ısınmaya devam etti.

İKİ İSİM İHRAÇ EDİLDİ

HT Spor'un haberine göre; Galatasaray Maç Analisti Serhat Doğan ve Fenerbahçe Stat Müdürü Ali Bozan, ısınma sırasındaki kargaşa sonrası ihraç edilen isimler oldu.