Galatasaray taraftarından 'dolarlı' Kerem Aktürkoğlu protestosu

Galatasaraylı taraftarlar, derbi için Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğrafının bulunduğu dolarlar bastırdı.

Süper Lig'in 14. haftasında, dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Sayılı saatlerin kaldığı Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde en çok öne çıkan isimlerden biri  ise Kerem Aktürkoğlu.

Galatasaraylı taraftarlar, derbi öncesi eski oyuncuları Kerem Aktürkoğlu'nu protesto etmeye hazırlanıyor.

DOLARIN ÜZERİNE FOTOĞRAFINI BASTIRDILAR

Sarı-kırmızılı taraftarlar, derbi için Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğrafının bulunduğu dolarlar bastırdı.

Galatasaray'dan geçen yıl Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu, geride bıraktığımız yaz transfer döneminde ise Portekiz ekibinden Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

