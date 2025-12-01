BIST 10.899
DOLAR 42,45
EURO 49,42
ALTIN 5.802,72
HABER /  GÜNCEL

Moskova’dan NATO’ya ultimatom: Barışı baltalıyorsunuz

Moskova’dan NATO’ya ultimatom: Barışı baltalıyorsunuz

Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılmasına yönelik görüşmeler sürerken tansiyonu tekrar artıracak bir gelişme yaşandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO’nun Rusya’ya karşı daha agresif davranması gerektiği şeklindeki açıklamaların barış çabalarını baltalayan tehlikeli tutumlar olduğunu söyledi.

Abone ol

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO Askeri Komitesi Başkanı Giuseppe Cavo Dragone’nin Financial Times gazetesine verdiği röportajda kullandığı ifadeleri sert bir dille eleştirdi.

Dragone'nin, Rusya’nın sözde "hibrit saldırılarına" karşı NATO’nun daha agresif davranması gerektiği yönündeki ifadelerine tepki gösteren Zaharova, Bu tür söylemlerin uluslararası güvenliği doğrudan olumsuz etkilediğini belirterek söz konusu açıklamaların "son derece sorumsuz" olduğunu söyledi.

"OLASI SONUÇLAR İYİ ANLAŞILMALIDIR"

Bu tür açıklamaların kasıtlı olarak yapıldığını düşündüklerini belirten Zaharova, şu ifadeleri kullandı:

"Bunu, Ukrayna krizini çözme çabalarını baltalamaya yönelik kasıtlı bir girişim olarak görüyoruz. Bu tür açıklamalarda bulunanlar, ittifak üyeleri de dahil olmak üzere ortaya çıkan riskleri ve olası sonuçları anlamalıdır."
"OLUMSUZ BİR ATMOSFER OLUŞTURMAKTAN VAZGEÇMELİLER"
NATO’nun uzun süredir gerçek niyetlerini gizlemediğini kaydeden Zaharova, ittifakın Rusya’yı "saldırgan nükleer söylem" ve kanıtı olmayan "hibrit saldırılarla" suçlamaya devam ettiğini söyledi.

Zaharova, NATO ülkelerinde "Rusya’nın yakın tehdit oluşturduğu" yönünde oluşturulan atmosferin olumsuz durumu daha da körüklediğini dile getirerek, Brüksel’in "NATO’nun tamamen savunma amaçlı ittifak" olduğu tezinin ise gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Başkentte 2 çocuğu yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı
Başkentte 2 çocuğu yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı
Sigorta başlangıç tarihi geri çekilecek mi? Borçlanma yapanları ilgilendiriyor
Sigorta başlangıç tarihi geri çekilecek mi? Borçlanma yapanları ilgilendiriyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli olacak! TFF tarihi duyurdu
Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli olacak! TFF tarihi duyurdu
İsrailli yetkili, İran'a karşı yeni nesil savaş teknolojileri geliştirdiklerini iddia etti
İsrailli yetkili, İran'a karşı yeni nesil savaş teknolojileri geliştirdiklerini iddia etti
Galatasaray taraftarları derbi için Kadıköy'e hareket etti
Galatasaray taraftarları derbi için Kadıköy'e hareket etti
İş dünyası 3. çeyrek büyüme oranları için ne dedi?
İş dünyası 3. çeyrek büyüme oranları için ne dedi?
Airbus hisseleri yüzde 10’dan fazla değer kaybetti
Airbus hisseleri yüzde 10’dan fazla değer kaybetti
Emre Belözoğlu'dan şaşırtan haber! Süper Lig'e geri dönüyor
Emre Belözoğlu'dan şaşırtan haber! Süper Lig'e geri dönüyor
Kırmızı ışıkta bekleyen öğretmene 229 km hızla arkadan çarpan sürücüye istenen ceza belli oldu
Kırmızı ışıkta bekleyen öğretmene 229 km hızla arkadan çarpan sürücüye istenen ceza belli oldu
Bankacılık sektörünün net karı belli oldu! Ekim ayında ne kadar oldu
Bankacılık sektörünün net karı belli oldu! Ekim ayında ne kadar oldu
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 9 artarak 70 bin 112'ye yükseldi
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 9 artarak 70 bin 112'ye yükseldi
Kışlada kılıçlı yemin! Alper Topsakal hakkındaki ihraç kararı kaldırıldı
Kışlada kılıçlı yemin! Alper Topsakal hakkındaki ihraç kararı kaldırıldı