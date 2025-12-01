Moskova’dan NATO’ya ultimatom: Barışı baltalıyorsunuz

Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılmasına yönelik görüşmeler sürerken tansiyonu tekrar artıracak bir gelişme yaşandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO’nun Rusya’ya karşı daha agresif davranması gerektiği şeklindeki açıklamaların barış çabalarını baltalayan tehlikeli tutumlar olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO Askeri Komitesi Başkanı Giuseppe Cavo Dragone’nin Financial Times gazetesine verdiği röportajda kullandığı ifadeleri sert bir dille eleştirdi.

Dragone'nin, Rusya’nın sözde "hibrit saldırılarına" karşı NATO’nun daha agresif davranması gerektiği yönündeki ifadelerine tepki gösteren Zaharova, Bu tür söylemlerin uluslararası güvenliği doğrudan olumsuz etkilediğini belirterek söz konusu açıklamaların "son derece sorumsuz" olduğunu söyledi.

"OLASI SONUÇLAR İYİ ANLAŞILMALIDIR"

Bu tür açıklamaların kasıtlı olarak yapıldığını düşündüklerini belirten Zaharova, şu ifadeleri kullandı:

"Bunu, Ukrayna krizini çözme çabalarını baltalamaya yönelik kasıtlı bir girişim olarak görüyoruz. Bu tür açıklamalarda bulunanlar, ittifak üyeleri de dahil olmak üzere ortaya çıkan riskleri ve olası sonuçları anlamalıdır."

"OLUMSUZ BİR ATMOSFER OLUŞTURMAKTAN VAZGEÇMELİLER"

NATO’nun uzun süredir gerçek niyetlerini gizlemediğini kaydeden Zaharova, ittifakın Rusya’yı "saldırgan nükleer söylem" ve kanıtı olmayan "hibrit saldırılarla" suçlamaya devam ettiğini söyledi.

Zaharova, NATO ülkelerinde "Rusya’nın yakın tehdit oluşturduğu" yönünde oluşturulan atmosferin olumsuz durumu daha da körüklediğini dile getirerek, Brüksel’in "NATO’nun tamamen savunma amaçlı ittifak" olduğu tezinin ise gerçeği yansıtmadığını ifade etti.