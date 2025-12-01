BIST 10.899
DOLAR 42,48
EURO 49,43
ALTIN 5.802,72
HABER /  GÜNCEL

Kışlada kılıçlı yemin! Alper Topsakal hakkındaki ihraç kararı kaldırıldı

Kışlada kılıçlı yemin! Alper Topsakal hakkındaki ihraç kararı kaldırıldı

Kışlada kılıçlı yemin nedeniyle TSK'den ihraç edilen 7 askerden biri olan Kara Harp Okulu Alay Komutan Vekili Alper Topsakal'ın ihraç kararı oybirliğiyle iptal edildi.

Abone ol

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde, teğmenler hakkında mezuniyet töreni yapılmasının ardından Subay Andı'nı okuyup ardından 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demelerinde engel olunmadığı gerekçesi ile TSK'dan ihracına yönelik karar verilen dönemin Kara Harp Okulu Alay Komutan Vekili Alper Topsakal hakkında yeni bir karar verildi.

Söz konusu kararda Alay Komutanı vekili Alper Topsakal hakkında verilen 'ihraç' kararı Ankara 19. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Verilen kararın MSB tarafından bir ay içerisinde işleme konulması gerektiği ifade ediliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de 2 milyon 309 bin 774 uyuşturucu hap ele geçirildi
İzmir'de 2 milyon 309 bin 774 uyuşturucu hap ele geçirildi
Kürşad Zorlu'dan Andican şehrinin seçilmesiyle ilgili açıklama
Kürşad Zorlu'dan Andican şehrinin seçilmesiyle ilgili açıklama
Hakim baba Cumhuriyet savcısı kızını dövdü
Hakim baba Cumhuriyet savcısı kızını dövdü
Yetim çocuklarla ilişkiye girdiler iki çocuk hamile kaldı! Gece odasına gidiyordum
Yetim çocuklarla ilişkiye girdiler iki çocuk hamile kaldı! Gece odasına gidiyordum
9 yıllık evlilik bitti mi? Cenk Tosun'dan boşanma iddiasına yanıt
9 yıllık evlilik bitti mi? Cenk Tosun'dan boşanma iddiasına yanıt
Sözcü TV'de toplu işten çıkarma: 15 gazetecinin işine son verildi
Sözcü TV'de toplu işten çıkarma: 15 gazetecinin işine son verildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Terörsüz Türkiye mesajı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Terörsüz Türkiye mesajı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Mesud Barzani'nin uzun namlulu korumalarına tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Mesud Barzani'nin uzun namlulu korumalarına tepki
ABD ve Ukrayna heyetleri görüştü! Sınır nereye çizilecek?
ABD ve Ukrayna heyetleri görüştü! Sınır nereye çizilecek?
Putin, Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ile yarın görüşecek
Putin, Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ile yarın görüşecek
Kramp şikayetiyle gittiği hastanede kalbi çalındı! Dehşete düşüren olay
Kramp şikayetiyle gittiği hastanede kalbi çalındı! Dehşete düşüren olay
Türkiye Kupası'nda yarın ve 3 Aralık'ta oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı
Türkiye Kupası'nda yarın ve 3 Aralık'ta oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı