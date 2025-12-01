Kışlada kılıçlı yemin! Alper Topsakal hakkındaki ihraç kararı kaldırıldı

Kışlada kılıçlı yemin nedeniyle TSK'den ihraç edilen 7 askerden biri olan Kara Harp Okulu Alay Komutan Vekili Alper Topsakal'ın ihraç kararı oybirliğiyle iptal edildi.

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde, teğmenler hakkında mezuniyet töreni yapılmasının ardından Subay Andı'nı okuyup ardından 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demelerinde engel olunmadığı gerekçesi ile TSK'dan ihracına yönelik karar verilen dönemin Kara Harp Okulu Alay Komutan Vekili Alper Topsakal hakkında yeni bir karar verildi.

Söz konusu kararda Alay Komutanı vekili Alper Topsakal hakkında verilen 'ihraç' kararı Ankara 19. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Verilen kararın MSB tarafından bir ay içerisinde işleme konulması gerektiği ifade ediliyor.