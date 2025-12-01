Kramp şikayetiyle gittiği hastanede kalbi çalındı! Dehşete düşüren olay

Kıbrıs'ta tatil felaketleri oldu. İngiltere'den Kıbrıs'a gelerek tatil yapmak isteyen çiftten 76 yaşındaki Michael Graley, ülkesine ölü ve kalbi vücudundan alınmış olarak döndü. 73 yaşındaki eşi Yvonne yaşananları anlattı.

İngiltere'den tatil amacıyla Kıbrıs'a gelen yaşlı çift Michael ve Yvonne felaketi yaşadı. 76 yaşındaki Michael Graley, bacağına giren kramp nedeniyle eşiyle beraber hastaneye gitti. Kıbrıs'ın Paralimni kasabasındaki bir hastaneye başvuran yaşlı çiftten Yvonne, sadece 10 dakika sonra eşinin ölüm haberini aldı. Yvonne, ''Doktor odadan çıktı ve 'öldü' dedi'' diyerek o dehşet anlarından bahsetti.

ÖLÜM NEDENİ YAZMIYORDU

Yvonne'ye bir patalog tarafından otopsi yapıldığı söylendi ve cenaze İngiltere'ye gönderildi. İngiltere'de yetkililer, ölüm raporunda nedenin yazılmadığını fark etti. Dolayısıyla ikinci bir otopsi yapılacağı belirtildi.

KALBİ VÜCUDUNDA YOKTU

The Sun'ın haberine göre, ikinci otopsi sırasında Michael'in kalbinin yerinde olmadığı anlaşıldı. Raporda, ''Kalbin çıkarıldığı bu yüzden ölüm nedeninin belirtilmediği'' ifade edildi.

Yaşananları, ''Çok korkunçtu'' diyerek tanımlayan Yvonne çok şaşkın olduğunu da ifade etti.

Kıbrıs polisi ise konuya ilişkin açıklamada, Michael'in kalbinin bir araştırma merkezine gönderildiğini açıkladı.

''CEVAPLARA İHTİYACIMIZ VAR''

Graley çiftinin kızları Haylet ise Çok öfkeliyiz ve cevaplara ihtiyacımız var." diyerek isyan etti.

Rochdale Adli Tıp Kurumu soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.