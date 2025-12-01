BIST 10.899
DOLAR 42,48
EURO 49,43
ALTIN 5.802,72
HABER /  GÜNCEL

Kramp şikayetiyle gittiği hastanede kalbi çalındı! Dehşete düşüren olay

Kramp şikayetiyle gittiği hastanede kalbi çalındı! Dehşete düşüren olay

Kıbrıs'ta tatil felaketleri oldu. İngiltere'den Kıbrıs'a gelerek tatil yapmak isteyen çiftten 76 yaşındaki Michael Graley, ülkesine ölü ve kalbi vücudundan alınmış olarak döndü. 73 yaşındaki eşi Yvonne yaşananları anlattı.

Abone ol

İngiltere'den tatil amacıyla Kıbrıs'a gelen yaşlı çift Michael ve Yvonne felaketi yaşadı. 76 yaşındaki Michael Graley, bacağına giren kramp nedeniyle eşiyle beraber hastaneye gitti. Kıbrıs'ın Paralimni kasabasındaki bir hastaneye başvuran yaşlı çiftten Yvonne, sadece 10 dakika sonra eşinin ölüm haberini aldı. Yvonne, ''Doktor odadan çıktı ve 'öldü' dedi'' diyerek o dehşet anlarından bahsetti.

ÖLÜM NEDENİ YAZMIYORDU

Yvonne'ye bir patalog tarafından otopsi yapıldığı söylendi ve cenaze İngiltere'ye gönderildi. İngiltere'de yetkililer, ölüm raporunda nedenin yazılmadığını fark etti. Dolayısıyla ikinci bir otopsi yapılacağı belirtildi.

KALBİ VÜCUDUNDA YOKTU

The Sun'ın haberine göre, ikinci otopsi sırasında Michael'in kalbinin yerinde olmadığı anlaşıldı. Raporda, ''Kalbin çıkarıldığı bu yüzden ölüm nedeninin belirtilmediği'' ifade edildi.

Yaşananları, ''Çok korkunçtu'' diyerek tanımlayan Yvonne çok şaşkın olduğunu da ifade etti.

Kıbrıs polisi ise konuya ilişkin açıklamada, Michael'in kalbinin bir araştırma merkezine gönderildiğini açıkladı.

''CEVAPLARA İHTİYACIMIZ VAR''

Graley çiftinin kızları Haylet ise Çok öfkeliyiz ve cevaplara ihtiyacımız var." diyerek isyan etti.

Rochdale Adli Tıp Kurumu soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye Kupası'nda yarın ve 3 Aralık'ta oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı
Türkiye Kupası'nda yarın ve 3 Aralık'ta oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı
AK Parti'ye 11 ayda 750 binin üzerinde yeni üye katıldı
AK Parti'ye 11 ayda 750 binin üzerinde yeni üye katıldı
Haber alınamayan genç ölü bulundu!
Haber alınamayan genç ölü bulundu!
Airbus, uçakların büyük kısmında yazılım güncellemesini tamamladı
Airbus, uçakların büyük kısmında yazılım güncellemesini tamamladı
Alparslan Bayraktar duyurdu: Çarşamba günü Mersin'de olacak
Alparslan Bayraktar duyurdu: Çarşamba günü Mersin'de olacak
Eşini ve oğlunu öldüren doktor Serdar Kıyak cezaevinde kendini çöp poşeti ile astı
Eşini ve oğlunu öldüren doktor Serdar Kıyak cezaevinde kendini çöp poşeti ile astı
Bakan Ersoy, Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi
Bakan Ersoy, Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi
İstanbul simidine yeni reçete: Herkes satamayacak! Şartlar belli oldu
İstanbul simidine yeni reçete: Herkes satamayacak! Şartlar belli oldu
Türkiye, OECD'nin en hızlı büyüyen 4'üncü ekonomisi oldu
Türkiye, OECD'nin en hızlı büyüyen 4'üncü ekonomisi oldu
Eski milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı oldu
Eski milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı oldu
"Taşacak Bu Deniz" dizisinin son bölümünü 24 saatte 8 milyon kişi izledi
"Taşacak Bu Deniz" dizisinin son bölümünü 24 saatte 8 milyon kişi izledi
Derbi öncesi Galatasaray'da büyük kriz! Okan Buruk sinirden küplere bindi
Derbi öncesi Galatasaray'da büyük kriz! Okan Buruk sinirden küplere bindi