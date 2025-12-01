İstanbul simidine yeni reçete: Herkes satamayacak! Şartlar belli oldu

İstanbul simidinin coğrafi işaret için 13 Ağustos 2024'te Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunuldu. 8 Ekim 2025'te ise tescil belgesi alındı. Reçeteye uygun olmayan simitlerin satışına izin verilmeyecek.

İstanbul Ticaret Borsası Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Şen, coğrafi işaret tescilli İstanbul simidini satacak fırınları belirleme sürecinin devam ettiğini belirterek, "Bizim hazırladığımız reçeteye uygun üretenlere coğrafi işaretli İstanbul simidini satma izni vereceğiz" dedi.

iSTANBUL SİMİDİ KORUMA ALTINDA

Şen, İstanbul simidine coğrafi işaret için 13 Ağustos 2024'te Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunduklarını hatırlatarak, 8 Ekim 2025'te tescil belgesinin alındığını söyledi. Kaynaklara göre Osmanlı saray mutfağında da yer alan simidin İstanbul'da 1525 yılından itibaren üretildiğini aktaran Şen, şimdi ise coğrafi işaret tescili ile bu lezzeti koruma altına aldıklarını ve markalaşma yolunda önemli adım attıklarını kaydetti.

'REÇEYE UYGUN FIRINLARA SATMA İZNİ VERECEĞİZ'

İstanbul simidiyle ilgili hazırlıklarının başvuru yapıldığından bu yana sürdüğünü dile getiren Şen, "Tescillendikten sonra ise daha hızlı çalışmaya başladık. Bizim hazırlıklarımız sürüyor. Coğrafi işaretli simit konusunda hangi fırınlarla çalışacağımıza dair çalışmalarımız ve görüşmelerimiz devam ediyor. Birkaç fırına verdiğimizde duyurusunu yapacağız. İstanbul'da birçok fırın var ancak bizim hazırladığımız reçeteye uygun üretenlere coğrafi işaretli İstanbul simidini satma izni vereceğiz" ifadesini kullandı.

İSTANBUL SİMİDİNİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİĞİ VE TARİFİ NE?



Türk Patent ve Marka Kurumunca verilen tescil belgesine göre ürünün tanımı ve ayırt edici özellikleri şöyle:

"İstanbul simidi, buğday unu, su, tuz, yaş maya, pekmez ve susam kullanılarak İstanbul ilinde üretilen simittir. Hamur, un, su, maya ve tuz karıştırılarak hazırlanıp 45 dakika yoğrulduktan sonra 20-25 dakika oda sıcaklığında mayalanmaya bırakılır. 110-140 gram ağırlığında koparılan hamur parçaları mermer üzerinde açılır ve çift fitil örgü şeklinde bağlanarak şekillendirilir. Şekil verilen simitler, soğuk (oda sıcaklığındaki) pekmeze batırılır, ardından susama bulanır. Pekmezleme ve susamlama işlemlerinden sonra simitler fırında pişirilir. İstanbul simidini karakterize eden başlıca unsurlar, soğuk pekmezleme yöntemiyle hazırlanması ve hamurunun çift fitil örgü formunda şekillendirilmesidir. Pekmezleme işleminde keçiboynuzu, incir, üzüm veya dut pekmezi kullanılır. Pekmez çözeltisi, doğrudan suyla seyreltilerek hazırlanabilir ya da önce kaynatılıp, su eklenerek tekrar kaynatıldıktan sonra soğutularak kullanılabilir. Her iki yöntemde de pekmezleme işlemi soğuk olarak yani pekmez çözeltisi oda sıcaklığındayken uygulanır. Üretiminde mutlaka yaş maya kullanılır. Pekmezleme işleminde, pekmez kaynatılmadan yapılan simitlerin pişmiş ağırlığı 120-130 gram, pekmez kaynatılıp soğutulduktan sonra yapılan simitlerin ağırlığı ise 100-105 gramdır. İstanbul simidi, dış halkasıyla birlikte 12-15 santimetre çapında ve yuvarlak şekildedir."