BIST 10.955
DOLAR 42,53
EURO 49,64
ALTIN 5.778,88
HABER /  GÜNCEL

Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 33 ildeki operasyonlarda 233 şüpheli yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 33 ildeki operasyonlarda 233 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 233 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Abone ol

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 33 ilde son 2 haftada gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonların tamamlandığını belirtti. Geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve örgüte finans sağlayan 233 şüphelinin polis tarafından yakalandığını aktaran Yerlikaya, şüphelilerden 51'inin tutuklandığı, 24'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği bilgisini verdi.

Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri TEM şube müdürlüklerince operasyonlar gerçekleştirildiğini ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan, güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası işbirliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır. Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza devam ediyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
Terör ve kadın cinayetleri hariç 11. Yargı Paketi komisyondan geçti!
Terör ve kadın cinayetleri hariç 11. Yargı Paketi komisyondan geçti!
Mahkumlara denetimli serbestlik düzenlemesinde o suçlar kapsam dışına çıkarıldı
Mahkumlara denetimli serbestlik düzenlemesinde o suçlar kapsam dışına çıkarıldı
Suriye'de güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK/YPG arasında çatışma çıktı
Suriye'de güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK/YPG arasında çatışma çıktı
Özgür Özel'den dikkat çeken seçim ittifakı açıklaması
Özgür Özel'den dikkat çeken seçim ittifakı açıklaması
Vergi düzenlemeleri TBMM'den geçti emlak vergisinde üst sınır belli oldu
Vergi düzenlemeleri TBMM'den geçti emlak vergisinde üst sınır belli oldu
Galatasaray, Türkiye Kupası kura çekimine katılmayacak: Sabrımız bitmiştir
Galatasaray, Türkiye Kupası kura çekimine katılmayacak: Sabrımız bitmiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan madalya kazanan sporcuları külliyede kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan madalya kazanan sporcuları külliyede kabul etti
Yıkım sırasında kopan beton parçaları yandaki eve zarar verdi
Yıkım sırasında kopan beton parçaları yandaki eve zarar verdi
Birçok ülkeden Eurovision'a İsrail boykotu
Birçok ülkeden Eurovision'a İsrail boykotu
Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen o takıma transfer olabilir
Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen o takıma transfer olabilir
PFDK, Mert Hakan kararını açıkladı
PFDK, Mert Hakan kararını açıkladı
Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplara yükselen takımlar belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplara yükselen takımlar belli oldu