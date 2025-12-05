BIST 10.955
Suriye'de güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK/YPG arasında çatışma çıktı

Suriye'de, Halep'in doğusunda yer alan Deyr Hafer bölgesinde terör örgütü PKK/YPG ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, Deyr Hafer'de konuşlu Suriye ordusu birliklerine keskin nişancılarla ateş açtı.

Suriye ordusu da terör örgütünün saldırılarına uzun namlulu silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) karşılık verdi.

Resmi kaynaklardan çatışmayla ilgili henüz bilgi aktarılmadı.

Terör örgütü PKK/YPG, işgal ettiği bölgelerden Suriye hükümeti kontrolündeki bölgelere sık sık saldırılar gerçekleştiriyor.

