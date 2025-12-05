Özgür Özel'den dikkat çeken seçim ittifakı açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir sonraki genel seçimlerde partisinin ittifak kurabileceğini belirterek "İlkeli, seçime odaklı, sistemin gerektirdiği ittifaklar, adil ittifaklar kurulacaksa kurulacaktır. Herkesin de hakkı teslim edilecektir. Kimsenin hakkı yenmeyecek, partinin de hakkı yedirilmeyecektir." dedi.

Özel, Halk TV canlı yayınında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı.

CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilmesi dolayısıyla siyasi parti genel başkanlarından gelen tebrik mesajlarının sorulması üzerine Özel, "Dünkü paylaşımımdan beri, AK Parti'den geçmişte birlikte siyaset yaptığımız arkadaşlarımız, yöneticiler, değerli isimler arıyorlar veya mesaj atıyorlar ama Sayın Erdoğan'dan yok." dedi.

Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda konuştuğunu belirterek, "Devlet Bey hem kurultayla ilgili hem benimle ilgili sıcak, güzel mesajlar verdi. Biz de karşılıklı iyi dileklerde bulunduk. Öyle çok uzun ve siyasi içeriğe giren değil, nezaket gereği bir görüşmeydi." ifadesini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında 19 şüphelinin tahliye edilmesi" sorulan Özel, şunları kaydetti:

"Öyle bir iddianameyle muhatabız ki tam 8-9 aydır söylenen, iddia edilen, kamuoyunda çok sarsıcı etkiler yaratan ve bizim her birini teker teker çürüttüğümüz o iddialar iddianamede yer almadı. Tamamen siyasi bir iddianame var. Bugün serbest bırakılanlara tabii ki çok mutluyuz ama onlar adına ve aslında Türkiye adına da utanç doluyuz. Böyle bir süreçte günü geldiğinde iddianamede isimleri bile olmayacak kişiler, orada aylardır tutuldular ve maalesef biz de hiçbir şey yapamadık, yaptığımız hiçbir şey bu kötülüğe mani olamadı."

İBB davası TRT'den canlı yayın için AK Parti'ye öneri

Özel, duruşmaların TRT'den canlı yayınlanmasına yönelik verilen kanun teklifinin Meclis'te reddedilmesine yönelik soru üzerine, "Önergeyi biz verdik de 'CHP'nin dediği oldu olmasın' diye 'ret' verdilerse hemen haftaya önergelerini versinler, biz onların önergesine 'kabul' vereceğiz. Kanun teklifini getirsinler. Hatta görüşülmekte olan yasalardan, torbalardan birine bir madde ilave etsinler, bu akşam, yarın akşam, 'evet' diyelim geçelim." yanıtını verdi.

Özgür Özel, CHP'nin 39. Olağan Kurultay'ında yaptığı konuşmasındaki "Stockholm sendromu" sözleri ile CHP'ye yönelik "elitizm" eleştirilerinin sorulması üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

"Millet kimin elitist, kimin bir yüzükle başlayıp da buralara kadar geldiğini, kimin ne noktada olduğunu biliyor. Benim Erdoğan'a bir önerim var. Siyasi ahlak yasasını çıkaralım. Sayın Erdoğan'ın ve benim başta olmak üzere bütün milletvekillerinin, bütün belediye başkanlarının mesela hem Mansur Yavaş'ın, hem Mansur Yavaş'tan önce metal yorgunluğundan istifa ettirilen arkadaşın mal varlıklarına, birinci derece yakınlarının mal varlıklarına bir bakalım. Bir Mansur Yavaş'a, Mansur Yavaş'ın evlatlarına fokuslanalım, bir de Gökçek ailesine fokuslanalım. Bakalım kim elitistmiş, kim biraz daha mütevazıymış onu görelim. Öbür mevzu şöyle (Stockholm sendromu) CHP'nin kurultayından, elbette aldığımız oydan, anahtar listemizin tarihte ilk kez delinmeyen bir anahtar liste çıkarabilmiş olmaktan büyük memnuniyetler duyuyorum ama CHP kurultayı gündem belirledi. Kurultayda söylediğimiz o söz... Ben ona gerekli açıklamayı yaptım, konuştuk. Bir duyguya karşılık geldiği için bu kadar çok yankı buluyor. Bir duyguyu doğru ifade ettiği için karşılık buluyor."

TBMM'de çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan bir heyetin İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na ziyaretiyle ilgili tutanakların kamuoyuyla paylaşılmasına yönelik soru üzerine Özel, "Hüseyin Yayman'ın ifadeleri nerden baksan tutarsızlık. Bize, 'Çok istiyorsanız gelseydiniz' diyor. Gelsek, gelen bilgi gelen arkadaşta kalacak. Hüseyin Yayman AK Parti'lilere açıklıyormuş da bize mi açıklamıyormuş? İşin bir ciddiyeti olur. Giden arkadaş öğrenecekti, siz yine onu gizli tutup Komisyon'a bilgi vermezseniz nasıl öğrenecektik? Biz bir yol gidiyoruz ve umudumuz, Kürt sorununu demokratik yollarla çözecek, Türkiye'yi terörsüz ve demokratik bir ülke haline getirecek bir yol ümidiyle bu Komisyon'dayız." diye konuştu.

Özel, CHP'nin Komisyon'da kalmasının siyasi bir maliyeti olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Tabanımız, 'Bize bunlar yapılırken aynı masada mı kalacaksınız' diyor. Millet, 'CHP girdi, demek ki anlaşma yaptı operasyonlar durdu' diye düşünüyordu. Biz öyle ucuz bir şey yapar mıyız? İş öyle bir noktaya geldi ki, Ada'ya gitmek bizim için bir zorluk. MHP o tümseğin üzerinden hızla geçti, AK Parti gizlenerek geçti, DEM Parti isteyerek geçti. Biz de yanından geçtik ama biz o yoldayız, çözüm istiyoruz. Bu iş demokratik yollarla çözülsün istiyoruz. Kürtlerle Türkler bu sorunu birlikte çözsün, geleceğe el ele yürüsünler istiyoruz. Herkes hem eşit hem zengin olsun istiyoruz. İsrail ellerini ovuşturamasın istiyoruz. Suriye'ye de demokrasi ve barış gelsin istiyoruz."

Kendimize ait bir hattımız var"

"CHP'ye bir fatura mı çıkartılmak isteniyor, CHP tarihin hangi tarafında?" sorusuna karşılık Özel, şunları ifade etti:

"Kürt meselesi vardır' demek tarihin doğru tarafında durmaktır. Tarihin doğru tarafında mı, eğri tarafında mı durduğunuzla ilgili fatura çıkarmak meselesine gelince, siyasette faturayı millet çıkarır, siyasetçi de faturayı millete öder. Ben, tarihin doğru tarafında durduğumu, milletin buna bir fatura çıkarmadığını ve çıkarırsa da milletimize büyük bir özgüvenle ödemeye hazır olduğumuzu söylüyorum. Biz kendi siyasetimizin lokomotifiyiz. Partiyi iktidara, Türkiye'yi güzel, zengin, özgür, demokratik yarınlara taşıyacak bir yolda ilerliyoruz. Bizim kimsenin çizdiği hattın içinde olma mecburiyetimiz yok. Kendimize ait bir hattımız var."

"Devlet Bey'e karşı kullanılan dili asla kabul etmiyorum"

4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu'na katılmak üzere Şırnak'a gelen Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani'nin korunma görüntülerini eleştiren Özel, "Devlet Bey'e karşı kullanılan özensiz dili de asla kabul etmiyorum." dedi.

"Adil ittifaklar kurulacaksa kurulacaktır"

Özel, bir sonraki genel seçimlerde partisinin ittifak kurabileceğini dile getirerek, "İlkeli, seçime odaklı, sistemin gerektirdiği ittifaklar, adil ittifaklar kurulacaksa kurulacaktır. Herkesin de hakkı teslim edilecektir. Kimsenin hakkı yenmeyecek, partinin de hakkı yedirilmeyecektir. CHP'nin seçime kadar sözünü söylediği, siyasetini anlattığı, duruşunu gösterdiği ve CHP'ye davet ettiği demokratlar kümesi git gide genişlemektedir." ifadelerini kullandı.