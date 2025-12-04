BIST 10.919
DOLAR 42,50
EURO 49,48
ALTIN 5.747,10
HABER /  GÜNCEL

Yıkım sırasında kopan beton parçaları yandaki eve zarar verdi

Yıkım sırasında kopan beton parçaları yandaki eve zarar verdi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, inşaat halindeki bir apartmanın yıkımı sırasında kopan beton parçaları, yanındaki eve çarparak hasara yol açtı.

Abone ol

İzmir'in Bayraklı ilçesi Gümüşpala Mahallesi 7077 Sokak'ta kontrolsüz şekilde yürütülen 5 katlı apartmanın yıkımı sırasında düşen beton bloklar, yanındaki eve çarptı.

Çarpma nedeniyle evin oturma odasına ait dış cephe ve pencerede hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan olmazken, evdeki vatandaşlar panik yaşadı.

Güvenlik şeridi çekilen alandaki sokak, geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Yıkımın, yapının kanuna uygun olmadığı gerekçesiyle başlatıldığı öne sürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Birçok ülkeden Eurovision'a İsrail boykotu
Birçok ülkeden Eurovision'a İsrail boykotu
Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen o takıma transfer olabilir
Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen o takıma transfer olabilir
PFDK, Mert Hakan kararını açıkladı
PFDK, Mert Hakan kararını açıkladı
Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplara yükselen takımlar belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplara yükselen takımlar belli oldu
Dünyadaki milyarderlerin serveti 16 trilyon dolara yaklaştı
Dünyadaki milyarderlerin serveti 16 trilyon dolara yaklaştı
Vergi düzenlemelerine yönelik kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda
Vergi düzenlemelerine yönelik kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda
Osmaniye'de katliam gibi kaza: 2 ölü, 7 yaralı
Osmaniye'de katliam gibi kaza: 2 ölü, 7 yaralı
Gazzeli kadın yıkımın ortasında ve damatsız dünya evine girdi
Gazzeli kadın yıkımın ortasında ve damatsız dünya evine girdi
Galatasaray'dan TFF'ye rest: Davete katılmayacağız
Galatasaray'dan TFF'ye rest: Davete katılmayacağız
Ardahan'da bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
Ardahan'da bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
Rusya'da Snapchat'e erişim engeli getirildi
Rusya'da Snapchat'e erişim engeli getirildi
Fenerbahçe maçı ertelendi!
Fenerbahçe maçı ertelendi!