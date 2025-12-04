BIST 10.919
Galatasaray'dan TFF'ye rest: Davete katılmayacağız

Galatasaray Başkanvekili Abdullah Kavukcu, derbiye Yasin Kol’un atanmasını sert sözlerle eleştirerek bunun kulübe karşı “düşmanlığın tescili” olduğunu savundu ve TFF’nin davetine katılmayacaklarını açıkladı.

Galatasaray Başkanvekili Abdullah Kavukcu, derbi maçının hakemi Yasin Kol'un görev almasının ardından sert açıklamalar yaptı.

Abdullah Kavukcu şu ifadeleri kullandı:

İyi niyetimizle geldiğimiz noktada bizi bariz bir şekilde doğrayan Yasin Kol'a adeta ödül gibi maç verdiler. Bu durum Galatasaray'a karşı gösterilen düşmanlığın tescilidir. Geçmiş sezonlarda olduğu gibi bu sezon da Galatasaray düşmanlarına karşı tek başımıza mücadele vereceğiz.

TFF'nin yarın davetine katılmayacağız. Biz Galatasaray'ız. Doğru olanın kimseden korkusu olmaz. Her zaman olduğu gibi sadece kendimize güveneceğiz. Herkese ve her şeye rağmen yolumuza devam edeceğiz. Onlar da mayıs ayında Galatasaray'ın gücünü kabul etmek zorunda kalacaklar.

