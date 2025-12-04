Fenerbahçe maçı ertelendi!

Olympiakos – Fenerbahçe Beko EuroLeague karşılaşması, olumsuz hava koşulları sebebiyle parkeye su damlaması sonucu ileri bir tarihe ertelendi.

Abone ol

Euroleague’in 14. haftasında bugün akşam oynanması planlanan Olympiakos-Fenerbahçe Beko karşılaşmasının yoğun yağış nedeniyle ertelendiği açıklandı.

TARİHİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLANACAK!

Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçıyla ilgili Euroleague’den yapılan açıklamada, Pire’deki olumsuz hava şartları nedeniyle mücadelenin ertelendiği belirtildi. Karşılaşmanın ne zaman oynanacağı ise önümüzdeki günlerde duyurulacak.