Fenerbahçe 15 milyon euroluk yıldız için düğmeye bastı
|
Fenerbahçe'nin yeni sezon için transfer çalışmalarına başladığı ve piyasa değeri 15 milyon euro olan, bu sezon 24 maçta 3 gol ve 13 asistlik performans sergileyen bir futbolcuyla ön görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.
Trendyol Süper Lig’in 15.hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi.
Chobani Stadyumu’nda oynanan müsabaka 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Fenerbahçe’nin tek golünü 90+5.dakikada Jhon Duran kaydetti.
Fenerbahçe bu sonuçla puanını 32’ye çıkardı ve haftayı 2.sırada tamamladı.
BROWN BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
Sarı-lacivertlilerde maça ilk 11’de başlayan Archie Brown sergilediği performansla beklentileri karşılayamadı.
