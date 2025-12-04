BIST 10.919
Fenerbahçe 15 milyon euroluk yıldız için düğmeye bastı

Fenerbahçe'nin yeni sezon için transfer çalışmalarına başladığı ve piyasa değeri 15 milyon euro olan, bu sezon 24 maçta 3 gol ve 13 asistlik performans sergileyen bir futbolcuyla ön görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Trendyol Süper Lig’in 15.hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi.

Chobani Stadyumu’nda oynanan müsabaka 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Fenerbahçe’nin tek golünü 90+5.dakikada Jhon Duran kaydetti.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 32’ye çıkardı ve haftayı 2.sırada tamamladı.

BROWN BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Sarı-lacivertlilerde maça ilk 11’de başlayan Archie Brown sergilediği performansla beklentileri karşılayamadı.

