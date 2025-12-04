BIST 10.919
Türkiye genelindeki tüm adli emanet kasaları denetlenecek

Erdal Timurtaş isimli şahsın Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosundan 75 kilo altın ve gümüşü almasının ardından İngiltere'ye kaçmasının yankıları sürerken Adalet Bakanlığı, Türkiye genelindeki tüm adli emanet kasalarını denetleme kararı aldı.

İstanbul Büyükçekmece'de yaşanan hırsızlığın yankılar devam ediyor. 

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı emanet bürosunda görevli memur Erdal Timurtaş'ın uzun süredir işe gelmediği tespit edildi.

Bunun üzerine savcılık, şüphe üzerine anahtarları emanet memuru Kemal D.'de bulunan kasaları açtırdı. Açılan kasaların tamamen boş olduğu belirlendi. İlk tespitlere göre yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalındığı belirlendi.

İNGİLTERE'YE KAÇTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Savcılık durumun tespit edilmesinin ardından emniyet ekipleriyle irtibata geçerek Erdal Timurtaş ve Kemal D. hakkında gözaltı talimatı verdi.

Yapılan araştırmada, Timurtaş'ın eşi ve çocuklarıyla 19 Kasım 2025'te saat 08.22'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçtuğu belirlendi.

Şüpheli Kemal D. ise gözaltına alındı.

ADALET BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Adalet Bakanlığı, hem Adalar Adliyesi’nde hem de Büyükçekmece Adliyesi’nde ortaya çıkan emanet soygunlarının ardından kapsamlı bir adım attı.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre Adalet Bakanı’nın talimatıyla Bu adliyelere dair iki müfettiş görevlendirildi ve soruşturma genişletildi.

EN KISA SÜREDE BAŞLAYACAK

Bu iki kritik dosya, Türkiye genelinde bir zincirleme denetim sürecini tetikledi.

Tüm adliyelerdeki adli emanetlerin tek tek denetimden geçirileceğini, sürecin kısa süre içinde başlayacağını belirtiliyor.

