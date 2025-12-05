Barzani yönetiminden Bahçeli'ye yönelik sözler için geri adım

Irak Kürt Bölgesel yönetimi, Mesud Barzani'nin Şırnak ziyareti sonrasında MHP lideri Bahçeli'ye yönelik sarf edilen sözlere ilişkin açıklamada bulundu. Geri adımın atıldığı açıklamada "Bu tarihi ziyaretin ardından istenmeyen ve maksadını aşan yorum ve değerlendirmeler gündeme gelmiştir ve bu durum endişelere yol açmıştır. Önemli olan husus, Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Kürt Bölgesel yönetimi arasındaki ilişkilerde yakalanan bu müstesna dönemdir" ifadeleri yer aldı.

Mesud Barzani'nin ofisinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sarf edilen sözlere ilişkin Ankara'dan sert tepkilerin yükselmesi sonrası Erbil yönetimi, Barzani'nin Şırnak ziyaretini takiben "maksadını aşan yorum ve değerlendirmeler" yapıldığını belirtti.

Yapılan yazılı açıklamada, Barzani'nin Melaye Ciziri Sempozyumu'na katılımı ve bölgedeki temasları sırasında hem resmi makamlar hem de bölge halkı tarafından gösterilen sıcak ilginin takdire şayan olduğu vurgulandı.

"Maksadını aşan yorumlar gündeme gelmiştir"

Ziyaretin barış sürecine destek amacı taşıdığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu tarihi ziyaretin ardından ne yazık ki farklı, istenmeyen ve maksadını aşan yorum ve değerlendirmeler gündeme gelmiş, bu durum endişelere yol açmıştır. Önemli olan husus, Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Kürt Bölgesel yönetimi arasındaki ilişkilerde yakalanan bu müstesna dönemdir."

"Sorunun çözümü için atılmış doğru bir adım"

Irak Kürt Bölgesel yönetimi, Türkiye'deki barış sürecini "önemli ve hassas bir sorunun çözümü için atılmış doğru bir adım" olarak nitelendirdi. Açıklamada, "Barış süreci de önemli ve hassas bir sorunun çözümü için atılmış doğru bir adımdır; Türkiye hükümetini, iktidar partilerini ve Türkiye ile bölgede barış ve istikrarın geliştirilmesinde etkili rol oynayan herkesin gayretini takdir ediyoruz. Hepimizin dayanışma içinde kaygıları gidermeye çalışmasını; ilişkileri güçlendirmeye, barışı sağlamaya, ortak çıkarlarımızı ve bölge istikrarını korumaya odaklanmasını gerekli görüyoruz." denildi.

Ne olmuştu?

Barzani, Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen sempozyuma yanında üniformalı ve uzun namlulu silahlar olan korumalarla gelmişti. Söz konusu görüntü eleştirilere neden olurken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de şu sözlerle tepki göstermişti: "Barzani'nin an itibariyle herhangi bir devlet görevi yoktur. Sadece misafir olarak ülkemize giriş yapmıştır. Buna rağmen Sempozyumun önüne çıkartılan ve adeta şova dönüştürülen mesnetsiz övgü yağmurları ve abartılı iltifatlar, bunun yanında vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortalıkta dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik hak ve hukuku çiğnenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarına taammüden saldırıdır."

Bahçeli için çok sert ifadeler

Bunun ardından Barzani'nin Ofisi'nden açıklama yapılmıştı. Açıklamada "Biz, Allah'ın Devlet Bahçeli'ye hidayet verdiğini, ırkçılık ve şovenizmden vazgeçtiğini sanıyorduk. Ancak görünen o ki; o hala eski Bozkurt, sadece şimdi koyun postuna bürünmüş. Maalesef Devlet Bahçeli, Başkan Barzani'nin Cizre ziyareti ve Melayê Cizîrî Sempozyumu'na katılımı hakkında yine şovenist bir akılla konuşmuş; her türlü örf ve adetten uzak, hiç kimseye hizmet etmeyen açıklamalarda bulunmuştur. Bahçeli'nin bu sözleri sarf ettiği sırada, Başkan Barzani'nin ziyareti için alınan tüm güvenlik detayları ve tedbirleri, Kürdistan Bölgesi ile Türkiye'nin ilgili kurumları arasındaki protokol mutabakatına göre uygulanmıştı. Kaldı ki, Türk üst düzey yetkilileri ne zaman Kürdistan Bölgesi'ni ziyaret etse, Türkiye'nin özel kuvvetleri de onlarla birlikte gelmekte ve herhangi bir sorun yaşanmamaktadır."

Soruşturmaya ilişkin İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Cizre'de düzenlenen bir sempozyumla ilgili "koruma görüntülerinin" kamuoyuna yansımasıyla birlikte, görüntülerle ilgili inceleme başlatılmış, sonrasında da konuyla ilgili 2 müfettiş görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer almıştı.