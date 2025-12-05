BIST 10.955
DOLAR 42,53
EURO 49,64
ALTIN 5.778,88
HABER /  SPOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın RAMS Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacak.

Abone ol

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak. Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği 90 dakikada Mehmet Kısal ve Hakan Yemişken yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Ligde çıktığı 14 maçta 9 galibiyet ve 5 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, tek namağlup takım olarak 32 puanla 2. sırada yer alıyor. Son maçında lider Galatasaray'la sahasında 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, 1 puan farkla zirve takibini sürdürüyor.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe'de, RAMS Başakşehir karşılaşması öncesinde 3 eksik bulunuyor.

Galatasaray derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Jayden Oosterwolde, yarınki mücadelede takımını yalnız bırakacak.

Oosterwolde gibi cezalı olan bir diğer isim de Mert Hakan Yandaş. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Galatasaray maçında rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 3 maç ceza alan deneyimli futbolcu, ligde ilk yarının kalan haftalarında forma giyemeyecek.

Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Çağlar Söyüncü ise bireysel çalışmalarına başladı. Milli futbolcu, RAMS Başakşehir karşısında takımdaki yerini alamayacak.

Sebistain Szymanski'nin durumu ise belirsiz. Polonyalı oyuncuyla ilgili son kararı teknik ekip verecek.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti çalışmaları tamamladı! Doğum izni süresi uzuyor
AK Parti çalışmaları tamamladı! Doğum izni süresi uzuyor
30 bin TL seyyanen zam bekleyenlere kötü haber! İptal edildi
30 bin TL seyyanen zam bekleyenlere kötü haber! İptal edildi
Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 33 ildeki operasyonlarda 233 şüpheli yakalandı
Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 33 ildeki operasyonlarda 233 şüpheli yakalandı
Terör ve kadın cinayetleri hariç 11. Yargı Paketi komisyondan geçti!
Terör ve kadın cinayetleri hariç 11. Yargı Paketi komisyondan geçti!
Mahkumlara denetimli serbestlik düzenlemesinde o suçlar kapsam dışına çıkarıldı
Mahkumlara denetimli serbestlik düzenlemesinde o suçlar kapsam dışına çıkarıldı
Suriye'de güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK/YPG arasında çatışma çıktı
Suriye'de güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK/YPG arasında çatışma çıktı
Özgür Özel'den dikkat çeken seçim ittifakı açıklaması
Özgür Özel'den dikkat çeken seçim ittifakı açıklaması
Vergi düzenlemeleri TBMM'den geçti emlak vergisinde üst sınır belli oldu
Vergi düzenlemeleri TBMM'den geçti emlak vergisinde üst sınır belli oldu
Galatasaray, Türkiye Kupası kura çekimine katılmayacak: Sabrımız bitmiştir
Galatasaray, Türkiye Kupası kura çekimine katılmayacak: Sabrımız bitmiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan madalya kazanan sporcuları külliyede kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan madalya kazanan sporcuları külliyede kabul etti
Yıkım sırasında kopan beton parçaları yandaki eve zarar verdi
Yıkım sırasında kopan beton parçaları yandaki eve zarar verdi
Birçok ülkeden Eurovision'a İsrail boykotu
Birçok ülkeden Eurovision'a İsrail boykotu