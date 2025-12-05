Galatasaray - Samsunspor / Canlı anlatım

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında ligin güçlü ekiplerinden Samsunspor'u konuk ediyor.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 15. haftası kritik bir mücadeleye sahne oluyor. Lider Galatasaray, sahasında ligin güçlü ekiplerinden Samsunspor ile kozlarını paylaşıyor. Kadıköy'den aldığı kritik beraberlikle zirveyi koruyan Galatasaray, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor.

Galatasaray 2 - 1 Samsunspor

56'GOL! Samsunspor, Musaba'nın golüyle skoru 2-1'e getirdi.

51'Ntcham'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta Uğurcan son anda kornere çeldi.

46'Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45'Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.

45'İlk yarının sonunda en az 3 dakika daha oynanacak.

39'Barış Alper Yılmaz sol kanattan içeriye çevirdi, savunma topu karşıladı.

29'GOL! Galatasaray, Osimhen'in golüyle skoru 2-0 yaptı. Leroy Sane sağ kanattan topu sürdü, Osimhen'e aradan bıraktı. Osimhen dar açıdan yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu.

26'Musaba'nın sol çaprazdan yaptığı vuruşta top farklı şekilde dışarı çıktı.

22'Abdülkerim sol çaprazdan içeri ortaladı. Ceza sahasında Osimhen'in vuruşunda top kaleci Okan'dan döndü. Dönen topu önüne alan Osimhen ceza sahasının solundan içeri ortaladı. Sağ çağrazda topla buşunda Sane şutunda auta gönderdi.

20'Barış Alper sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında topu savunma uzaklaştırdı.

15'Savunmanın hatasında top Ndiaye'nin önünde kaldı. Ndiaye'nin ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

13'Eyüp Aydın, Torreira'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Eyüp düşerken Osimhen'e çarptı. Devamında Osimhen sakatlık geçirerek yerde kaldı.

8'GOL! Galatasaray, Leroy Sane'nin golüyle 1-0 öne geçti. Torreira'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Sane çaprazdan içeri girdi. Sane'nin ceza sahasının sağından yaptığı vuruşta top ağlara gitti.

6'Galatasaraylı oyuncular orta alanda pas yaparak ileri çıkmaya çalışıyor.

3'Ani gelişen Samsunspor atağında ceza sahasının sağında topla buluşan Ndiaye'nin vuruşunda top yan ağlarda kaldı. Devamında Ndiaye'nin topla buluştuğu pozisyon için ofsayt bayrağı kalktı.

1'RAMS Park'ta mücadele başladı.

Galatasaray - Samsunspor ilk 11'ler

Galatasaray: Uğurcan, Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış, Osimhen

Samsunspor: Okan, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Zeki, Makoumbu, Eyüp, Holse, Emre, Musaba, Ndiaye

GALATASARAY’IN EKSİKLERİ

Galatasaray'da 5 futbolcu farklı gerekçelerle bu akşamki maçta görev alamayacak.

Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo ve Ismail Jakobs, Samsunspor'a karşı forma giyemeyecek. Kırmızı kart cezalısı Roland Sallai'nin yanı sıra bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası verilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da kritik müsabakada takımlarının yanında olamayacak.

SAMSUNSPOR’UN EKSİKLERİ

Konuk Samsunspor'da ise sakatlıkları biten Olivier Ntcham ve Lubomir Satka'nın haftalar sonra Galatasaray maçında forma giymesi beklenirken tekli çalışmalara başlayan Tanguy Coulibaly'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

Kırmızı-beyazlı takımda sakatlığı devam eden Afonso Sousa ile Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel, Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecek.

OSIMHEN VE TORREIRA KART SINIRINDA

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ile tecrübeli orta saha oyuncusu Lucas Torreira, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Osimhen ve Torreira, bu akşam Samsunspor karşısında sarı kart görmeleri halinde 16. haftadaki Antalyaspor maçında oynayamayacak.

İÇ SAHADA YENİLMEZLİK SERİSİ

Galatasaray, iç sahada oynadığı son 25 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı maçta yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasında çıktığı 25 lig maçında 20 galibiyet ve 5 beraberlikle ayrıldı.