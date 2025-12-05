BIST 11.007
Diş tedavisinde yeni dönem: İmplant SSK kapsamına giriyor

TBMM'ye sunulan kanun teklifi ile implant tedavisinde yerli üretim ve 4 adedi geçmemek şartı ile ücretin Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından karşılanması önerildi.

İmplant tedavisinin SSK kapsamına alınması için TBMM'ye kanun teklifi sunuldu. MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in sunduğu teklifle yerli üretim olmak şartı ile ve 4 adetten fazla olmamak üzere implant tedavilerinin SSK kapsamına alınması önerildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Özdemir X hesabından teklifini paylaştı.

Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık alanında yaptığı yatırımlarla dünyada son derece yüksek bir seviyeye çıkan ülkemiz, sağlık hizmetlerinde vatandaşımıza sunduğu imkanlarla da başarılı bir hizmet veriyor.

İmkanlarımızın artması, sosyal politikalarımızın niteliğinin daha da artırılmasına olanak tanıyor.

YERLİ ÜRETİM VE 4 ADET ŞARTI

Bilhassa emekli vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden daha geniş bir kapsamda yararlanabilmeleri için hamdolsun gerekli kaynaklarımız da var.

MHP olarak TBMM’ye sunduğumuz kanun teklifi ile başta emeklilerimizin durumunu düşünerek tüm vatandaşlarımız için ağız ve diş sağlığı kapsamında ihtiyaç duydukları “İMPLANT TEDAVİSİ” için yerli üretim ve en fazla 4 adet olmak üzere yapılacak tüm uygulamaların Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından karşılanmasını önerdik."

