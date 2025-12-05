Ağızdan nefes alanlar dikkat! Ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir...
Birçok kişi, günlük yaşamda ağızdan nefes almayı fark etmeyebilir, ancak bu alışkanlık, aslında sağlığınız üzerinde ciddi etkiler yaratabilecek bir sorunun belirtisi olabilir. Burun tıkanıklığı başlangıçta basit bir rahatsızlık gibi görünebilir, ancak uzun süre devam ettiğinde uyku kalitesini olumsuz etkiler, enerji seviyelerini düşürür ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Uzmanlar, düzgün bir şekilde nefes almanın sağlığınız için hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.
Burun tıkanıklığı, yalnızca basit bir kış rahatsızlığı olarak algılanmamalıdır. Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Op. Dr. Erol Demirbaş, bu durumu dikkate almanın önemini vurguladı. Demirbaş, burun tıkanıklığının, özellikle uzun süre devam ettiğinde hayat kalitesini ciddi şekilde etkileyebileceğini söyledi ve şu uyarılarda bulundu:
“Burun tıkanıklığı yaşayan birçok kişi, zamanla buna alıştığını düşünüyor. Ancak bu durum, vücudu sürekli olarak yoran bir süreçtir. Kaliteli uyku uyuyamayan ve ağızdan nefes almak zorunda kalan bir kişinin günlük yaşam enerjisi ciddi şekilde düşer.”
Op. Dr. Demirbaş, burun spreylerinin yanlış kullanımı konusunda da uyarılarda bulunarak, uzun süreli ve yanlış kullanımların burun tıkanıklığını daha da kötüleştirebileceğine dikkat çekti. Özellikle gece ağızdan nefes almak, boğaz kuruluğuna, horlamaya ve uyku kalitesinin düşmesine yol açabilir. Uzun süre devam eden burun tıkanıklığının yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebileceğini belirten Op. Dr. Demirbaş, "Tıkalı burunla yaşamak zorunda değilsiniz. Tedavisi genellikle düşündüğünüz kadar zor değil. Rahat nefes almak sadece bir lüks değil, sağlığınız için bir gerekliliktir." dedi.