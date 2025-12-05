Ağızdan nefes alanlar dikkat! Ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir...

Op. Dr. Demirbaş, burun spreylerinin yanlış kullanımı konusunda da uyarılarda bulunarak, uzun süreli ve yanlış kullanımların burun tıkanıklığını daha da kötüleştirebileceğine dikkat çekti. Özellikle gece ağızdan nefes almak, boğaz kuruluğuna, horlamaya ve uyku kalitesinin düşmesine yol açabilir. Uzun süre devam eden burun tıkanıklığının yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebileceğini belirten Op. Dr. Demirbaş, "Tıkalı burunla yaşamak zorunda değilsiniz. Tedavisi genellikle düşündüğünüz kadar zor değil. Rahat nefes almak sadece bir lüks değil, sağlığınız için bir gerekliliktir." dedi.