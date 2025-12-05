Neşterin yerini robot kolları aldı! Cerrahide robotik ile daha güvenli bir dönem

Cerrahi operasyonlarda kullanılan standart laparoskopik yöntemler, yerini ileri teknoloji ürünü robotik cerrahiye bırakıyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cemalettin Aydın, cerrahın el titremesini ortadan kaldıran ve 3 boyutlu görüş sunan bu teknolojinin, hastalara minimum ağrı ve maksimum hızda iyileşme ayrıcalığı sunduğunu vurguladı.

Teknolojinin tıpla buluştuğu en gelişmiş alanlardan biri olan robotik cerrahi, günümüzde laparoskopik işlemlerin yerini de almaya başladı. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cemalettin Aydın, 3 boyutlu yüksek çözünürlüklü görüntü ve el bileği hareketlerini taklit eden robot kolları sayesinde ameliyatların çok daha güvenli ve hassas şekilde yapılabildiğini söyledi.

3 BOYUTLU GÖRÜNTÜ İLE DAHA NET CERRAHİ ALAN

Robotik cerrahinin en önemli avantajlarından biri gelişmiş görüntüleme sistemi. Prof. Dr. Aydın, “Robotik cerrahideki 3D ve yüksek çözünürlüklü görüntü sayesinde ameliyat alanını büyütülmüş ve çok daha net bir şekilde görebiliyoruz. Bu hem cerrahın hareket kabiliyetini artırıyor hem de hastanın operasyon sürecine olumlu yansıyor” dedi. Robotik sistemlerde kullanılan sabit kollar, el titremesini ortadan kaldırarak çevre dokuların zarar görme riskini en aza indiriyor. Prof. Dr. Aydın, bu özellik sayesinde özellikle dar anatomik bölgelerde daha güvenli bir çalışma imkânı doğduğunu belirtti.

EL BİLEĞİNİ TAKLİT EDEN HAREKETLERLE DAHA HASSAS CERRAHİ

Robotik kolların cerrahın el bileği hareketlerini birebir taklit ettiğini söyleyen Prof. Dr. Aydın, “Bu teknoloji sayesinde daha estetik dikişler atabiliyor, daha hassas disseksiyonyapabiliyoruz. Robotik cerrahi bize el bileğinin tüm hareket kabiliyetini ameliyat sahasında kullanma imkânı sunuyor” ifadelerini kullandı. Robotik cerrahi, minimal invaziv yöntemlerin tüm avantajlarını taşıyor. Hastaların çok daha az ağrı hissettiğini, daha kısa sürede ayağa kalkabildiğini ve iş hayatına hızlı dönebildiğini belirten Prof. Dr. Aydın, robotik yöntemin güvenilirliğinin bilimsel çalışmalarla da kanıtlandığını söyledi.