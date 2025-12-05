BIST 10.955
Adliyelerde yeni dönem! 81 ilde uygulamaya geçilecek

Büyükçekmece ve Adalar adliyelerindeki soygunlarla ilgili 4 başmüfettiş görevlendirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 81 ildeki adli emanetlere yönelik sıkı denetim talimatı verdi.

Büyükçekmece ve Adalar'daki soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 2 kişinin tutuklandığı, yurt dışına kaçtığı tespit edilen 2 şüpheli hakkında da yakalama kararının çıkarıldığı olayların incelenmesi için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un onayı doğrultusunda, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca 4 başmüfettiş görevlendirildi.

81 İLDEKİ ADLİ EMANETLERE SIKI DENETİM BAŞLIYOR

Adalet Bakanlığı tarafından belirli aralıklarla yürütülen denetim faaliyetleri, Bakan Tunç'un talimatıyla daha sık, geniş kapsamlı ve yoğun şekilde gerçekleştirilecek.

Bu çerçevede, Büyükçekmece ve Adalar'ın yanı sıra 81 ildeki tüm adliyelerde bulunan adli emanet büroları sıkı denetime tabi tutulacak. Adli emanet süreçlerinde kusuru, ihmali veya sorumluluğu bulunanlar hakkında adli ve idari işlemler geciktirilmeden yapılacak.

