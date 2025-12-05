BIST 10.955
DOLAR 42,53
EURO 49,64
ALTIN 5.778,88
HABER /  SPOR

Gençlerbirliği'nde olağanüstü genel kurul yarın yapılacak

Gençlerbirliği'nde olağanüstü genel kurul yarın yapılacak

Gençlerbirliği Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu, yarın gerçekleştirilecek.

Abone ol

ATO Congresium Zelve Salonu'nda çoğunluk aranmaksızın yapılacak genel kurul, saat 10.00'da başlayacak.

Trendyol Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Gençlerbirliği'nde Osman Sungur, 7 Ekim'de sağlık sorunları ve kişisel nedenlerle başkanlık görevinden istifa etti. yönetim kurulu da 8 Ekim'de yaptığı toplantıda Mehmet Kaya'yı oy birliğiyle başkanlığa getirdi.

Bu duruma itiraz eden kulüp üyeleri, olağanüstü genel kurula gidilmesi için imza kampanyası başlattı. Kırmızı-siyahlı ekip, 13 Kasım'da sosyal medya hesaplarından genel kurul çağrısı yaptı.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadı. Daha önce Nejat Uygur Konferans Salonu'nda gerçekleştirileceği duyurulan ikinci toplantı, kapasite problemi sebebiyle ATO Congresium Zelve Salonu'na alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak
AK Parti çalışmaları tamamladı! Doğum izni süresi uzuyor
AK Parti çalışmaları tamamladı! Doğum izni süresi uzuyor
30 bin TL seyyanen zam bekleyenlere kötü haber! İptal edildi
30 bin TL seyyanen zam bekleyenlere kötü haber! İptal edildi
Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 33 ildeki operasyonlarda 233 şüpheli yakalandı
Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 33 ildeki operasyonlarda 233 şüpheli yakalandı
Terör ve kadın cinayetleri hariç 11. Yargı Paketi komisyondan geçti!
Terör ve kadın cinayetleri hariç 11. Yargı Paketi komisyondan geçti!
Mahkumlara denetimli serbestlik düzenlemesinde o suçlar kapsam dışına çıkarıldı
Mahkumlara denetimli serbestlik düzenlemesinde o suçlar kapsam dışına çıkarıldı
Suriye'de güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK/YPG arasında çatışma çıktı
Suriye'de güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK/YPG arasında çatışma çıktı
Özgür Özel'den dikkat çeken seçim ittifakı açıklaması
Özgür Özel'den dikkat çeken seçim ittifakı açıklaması
Vergi düzenlemeleri TBMM'den geçti emlak vergisinde üst sınır belli oldu
Vergi düzenlemeleri TBMM'den geçti emlak vergisinde üst sınır belli oldu
Galatasaray, Türkiye Kupası kura çekimine katılmayacak: Sabrımız bitmiştir
Galatasaray, Türkiye Kupası kura çekimine katılmayacak: Sabrımız bitmiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan madalya kazanan sporcuları külliyede kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan madalya kazanan sporcuları külliyede kabul etti
Yıkım sırasında kopan beton parçaları yandaki eve zarar verdi
Yıkım sırasında kopan beton parçaları yandaki eve zarar verdi