30 bin TL seyyanen zam bekleyenlere kötü haber! İptal edildi

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen ve kamuda yönetici-uzman pozisyonundaki personelin maaşına 30 bin TL seyyanen zam yapılmasını öngören düzenleme tepkilerin ardından geri çekildi.

Meclis Başkanlığına sunulan ve kamuda görevli uzman/yönetici statüsündeki 30 binin üzerinde personelin yararlanacağı seyyanen zam düzenlemesi geri çekildi.

Seyyanen zam teklifinin, komisyon aşamasını tamamlamasının ardından önerge ile TBMM Genel Kurulu'na sunulan Vergi Paketi'ne eklenmesi bekleniyordu. 

NTV muhabiri Özgür Akbaş'ın haberine göre, dün gece kabul edilen düzenlemeye 30 bin TL'lik seyyanen zam eklemesi yapılmadı. Akbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"30 bin TL seyyanen zam bekleyenlere kötü haber... Dün Plan Bütçe Komisyonu'nda, üst düzey bürokratlar, yöneticiler ile kariyer personeline 30 bin liraya kadar seyyanen zam öneren teklif kabul edilmişti...

Bugün Genel Kurulda görüşülen Vergi Paketine önerge ile eklenmesi planlanıyordu...

Ancak, CHP, "taşradakiler de yararlansın" dedi, uzlaşma çıkmadı... Ve Ak Parti, çalışma barışını da bozacağı eleştirileri nedeniyle düzenlemeyi genel kurula sunmaktan vazgeçti..."

