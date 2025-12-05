OPET'te 3 ay sürecek "Fasty Hediye Festivali" başladı

OPET, yeni markası Fasty ile 3 ay sürecek "Hediye Festivali" başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1 Aralık 2025 - 28 Şubat 2026 tarihleri arasında devam edecek kampanyada seçili OPET Ultramarket ve Fullmarket'lerden tek seferde 50 lira ve katları tutarında Fasty gıda ürünlerini alanlar, her 50 lira için bir çekiliş hakkı kazanacak.

"Fasty Hediye Festivali" kapsamında her ay yapılacak çekilişlerle toplamda 3 Fiat 600, 15 iPhone 17, 60 AirPods Pro 3 ve 150 Ttec Bluetooth Hoparlör sahibini bulacak. Kampanya, çekirdek kahve ürünleri hariç tüm Fasty ürünleri için geçerli olacak.

Kampanya süresince katılımcılar, market kasasından verilen slipte yer alan kodu www.cekilis.opet.com.tr internet adresindeki ilgili alana ad, soyad, adres, telefon ve e-posta bilgileri ile girerek çekilişe katılabilecek.

Noter huzurunda ve katılıma açık şekilde 15 Ocak, 11 Şubat ve 11 Mart 2026 tarihlerindeki çekilişlerde kazanan talihliler sırasıyla 20 Ocak, 13 Şubat ve 13 Mart 2026 tarihlerinde ilan edilecek.

Özel reçetelerle hazırlanan soğuk kahveler, sıkma ve organik meyve sularıyla serinletici içecek alternatifleri sunan Fasty, soğuk sandviçleriyle de pratik ve doyurucu bir seçenek oluşturuyor. Ayrıca "Fasty Fırın" çatısı altında taze ve lezzetli unlu mamuller de tüketicilerle buluşuyor.

Ultramarket'lerde ve seçili Fullmarket'lerde oluşturulan özel köşelerde yer alan Fasty ürünleri, titizlikle seçilen tedarikçilerden temin edilerek yüksek kalite standartlarında üretiliyor.

