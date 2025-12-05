BIST 10.955
Bakan Yumaklı duyurdu! Ödemeler bugün hesaplarda

Bakan Yumaklı duyurdu! Ödemeler bugün hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 137 milyon 858 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Yumaklı, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Üreten ellerin gücüne güç katmak için üreticin yanında durduklarını ve desteklerle bereketi büyüttüklerini belirten Yumaklı, "1 milyar 137 milyon 858 bin lira tarımsal destek ödemesi, bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, hayvan gen kaynaklarına 557 milyon 628 bin lira, kırsal kalkınma yatırımlarına 281 milyon 868 bin lira, tarımsal yayım ve danışmanlığa 104 milyon 223 bin lira, sertifikalı tohum kullanıma 77 milyon 446 bin 537 lira, tiftik üretimine 62 milyon 46 bin 629 lira, küçük ölçekli balıkçılık desteği-müsilaj için 31 milyon 250 bin 50 lira ve sertifikalı tohum üretimine 23 milyon 395 bin 784 lira destekleme ödemesi yapılacak.

