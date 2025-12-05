ABD, ülkedeki sığınmacıların çalışma izni süresini 5 yıldan 18 aya düşürdü

ABD yönetimi, göçmen nüfusla ilgili güvenlik endişelerini gerekçe göstererek, daha önce 5 yıl olan sığınmacılar için çalışma izni süresini 18 ay olarak değiştirdi.

The Hill'in haberine göre, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), sığınmacıların çalışma izinlerine ilişkin politikasını güncelledi.

Bu güncellemeye göre, çalışma izni belgelerinin geçerlilik süresi 5 yıldan 18 aya indirilirken, bu değişiklik mülteciler, sığınma hakkı tanınan kişiler, sınır dışı edilme veya ülkeden çıkarılma kararı askıya alınan kişiler ve statü değişikliği başvurusu bekleyen kişileri etkileyecek.

USCIS Direktörü Joseph Edlow, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Önceki yönetim tarafından ülkeye kabul edilen bir yabancı tarafından başkentimizde Ulusal Muhafızlara düzenlenen saldırının ardından, USCIS'in yabancıları sık sık incelemeye tabi tutması gerektiği daha da açık hale geldi." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, "yüksek riskli ülke" sınıfında yer alan 19 ülkenin vatandaşları tarafından yapılan bütün iltica başvurularını ve göçmenlik yardım taleplerini durdurmuştu.

Trump'ın 5 Haziran'da imzaladığı başkanlık kararnamesi kapsamında Afganistan, Myanmar, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarının ABD'ye seyahati yasaklanmıştı.

Trump ayrıca, Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela vatandaşlarına da seyahat kısıtlamaları getirmişti.

Bu ülkeler, bilgi notunda tanımlanan "yüksek riskli 19 ülke" sınıfında yer alıyor.

Başkent Washington'daki saldırı

Washington Polis Departmanı, 26 Kasım'da yerel saatle 14.15 sularında Beyaz Saray'a yakın bir bölgede görev yapan iki Ulusal Muhafızın vurulduğunu ve şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, ellerindeki bulgulara göre tek kişi olan saldırganın gözaltına alındığını bildirmişti.

ABD'nin Columbia Bölgesi Savcısı Jeanine Pirro, şüphelisinin 29 yaşındaki Afganistan uyruklu Rahmanullah Lakanwal olduğu ve vurulan Ulusal Muhafız üyelerinin ise Sarah Beckstrom (20) ve Andrew Wolfe (24) olduğu bilgilerini paylaşmıştı.

Pirro, zanlı Lakanwal'ın, saldırıda hedef aldığı Ulusal Muhafızlardan Sarah Beckstrom'un hayatını kaybetmesi nedeniyle birinci derece cinayetle suçlanacağını belirtmişti.

Öte yandan, ABD basınında, Lakanwal'ın Afganistan'da ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ile 15 yaşında çalışmaya başladığı ve görev yaptığı birliğin yol açtığı kayıplar nedeniyle "rahatsız olduğu" öne sürülmüştü.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de Dominik Cumhuriyeti gezisinde yaptığı basın açıklamasında, saldırının ardından başkentteki Ulusal Muhafızların sayısını artıracağını ve Başkan Donald Trump'ın talimatıyla 500 yeni askerin Washington'a sevk edileceğini açıklamıştı.