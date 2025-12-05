İstanbul'da trafikte kadın sürücüye saldırmıştı! Gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da trafikte tartıştığı kadın sürücüye hakaret ederek aracına zarar veren şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Abone ol

Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Ataşehir'de trafikte tartıştığı kadın sürücüye hakaret ederek aracına zarar veren T.T'nin yakalandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında, "Nedir bu öfke, nedir bu zorbaca hareketler? Trafik, yalnızca taşıtların akışı değil, toplumun davranışlarının, değerlerinin ve birbirine duyduğu saygının da görünür olduğu kamusal bir alandır. Trafikte caydırıcılığı yalnızca ceza sistemi olarak değil, toplumda güvenli yaşam kültürünü inşa eden çok katmanlı bir mekanizma olarak görmek gerekir." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifi'ne giren bu maddeye göre, saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulayacağız. Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Trafik güvenliğini hiçe sayan, trafikte 'şehir eşkıyası' gibi davranan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. (Biz Gereğini Yaparız)"