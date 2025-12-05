Başsavcılık duyurdu! PAYCO Elektronik Para'ya el kondu: 11 gözaltı

Payco Elektronik Para’ya yönelik suç gelirlerini aklama soruşturmasında İstanbul merkezli dört ilde operasyon düzenlendi. 11 şüpheli gözaltına alınırken şirketin tüm mal varlıklarına mahkeme kararıyla el konuldu.

Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye yönelik suçtan elde edilen gelirleri aklama iddiasıyla İstanbul merkezli dört ilde operasyon düzenlendi. İstanbul Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin eş zamanlı baskınlarında 11 şüpheli gözaltına alındı, şirketin ve zanlıların tüm mal varlıklarına ise mahkeme kararıyla el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamaya göre, soruşturma Payco şirketi ve şirket yöneticilerinin yasa dışı bahis ile izinsiz forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen paraları finansal sisteme soktuğu iddiaları üzerine başlatıldı. Soruşturmaya Terörizmin Finansmanını Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor.

MERKEZ BANKASI VE MASAK RAPORLARI KRİTİK DELİL OLDU

İddiaların ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın hazırladığı denetim raporu ile MASAK’ın analiz raporları birlikte incelendi. Raporda, yasa dışı bahis ve izinsiz forex işlemlerinden elde edilen yüksek tutarlı suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme kuruluşları üzerinden sistematik şekilde transfer edildiği belirlendi.

Başsavcılık açıklamasında, suç paralarının yurt içi ve yurt dışındaki çok sayıda şirket üzerinden dolaştırılarak aklandığının tespit edildiği vurgulandı.

ORGANİZE YAPI TESPİT EDİLDİ

Soruşturma dosyasındaki bulgular, Payco Elektronik Para bünyesinde bir suç örgütü yapılanması bulunduğunu ortaya koydu. İncelemelere göre yapının; 1 örgüt lideri, 3 yönetici, 7 operasyonel üye olmak üzere toplam 11 kişiden oluştuğu değerlendiriliyor.

Savcılık, işlem hacmi, para hareketliliği, süreklilik ve çok aktörlü yapının, eylemlerin bireysel değil örgütlü bir faaliyet olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

DÖRT İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Analizler doğrultusunda İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri şüphelilerin adreslerinde arama yaparak dijital materyallere ve belgelere el koydu. Operasyon kapsamında 11 zanlı gözaltına alındı.

ŞİRKET VE ŞÜPHELİLERİN MAL VARLIKLARINA EL KOYMA KARARI

Soruşturma kapsamında, suç tarihinden sonra edinildiği değerlendirilen tüm mal varlıklarına el koyma kararı çıkarıldı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin mal varlıklarına da el konuldu.

Savcılık, soruşturmanın mali suçlarla mücadele ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme sızmasını önleme amacıyla titizlikle sürdüğünü açıkladı.



