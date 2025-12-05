Bahis soruşturmasında yeni dalga! Ahmet Çakar, Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı da gözaltında

Futbolda bahis soruşturması genişledi. Soruşturma kapsamında çok sayıda profesyonel futbolcu, yönetici ve başkan gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaraylı Metehan Baltacı ve Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş da yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca futbolda bahis soruşturması kapsamında sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 46 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken isimler netleşiyor.

Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray futbolcusu Metehan Baltacı ve Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş, Antalyaspor ikinci başkanı Emrah Çelik, Bandırmaspor'dan Tolga Kalender ve Serik Spor'dan Erhan Çelenk bu sabah gerçekleştirilen bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında.

Ahmet Çakar adli işlemler öncesi sağlık kontrol için getirildiği hastanede görüntülendi. Çakar muhabirin "Neden gözaltına alındınız?" sorusuna "Bilmiyorum" yanıtını verdi.

Söz konusu operasyon, yasa dışı bahis faaliyetleriyle ilişkisi olduğu ve müsabakaların sonuçlarını etkilemeye çalıştığı öne sürülen şüphelileri kapsıyor. Kulüp başkanlarının yanı sıra, bazı kulüp yöneticileri, menajerler ve profesyonel futbolcuların da gözaltına alınanlar arasında yer alıyor.

Ne olmuştu?

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, 24 Ekim'de kurumun Riva'daki binasında düzenlediği basın toplantısında, 371 hakemin bahis hesabının bulunduğu, 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini açıkladı. Bu açıklama, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "ihbar" kabul edilirken ivedilikle soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın açıklamasında, "Soruşturma sırasında sadece TFF'nin bildirdiği isimler ve bilgiler ile yetinilmediği, hakemlerin mal varlıkları, birbiriyle ve şüpheli olduğu değerlendirilen başkaca kişilerle irtibatları, özellikle hakemlerin kendi yönettikleri maçlara yasa dışı şekilde yurt dışından bahis oynayıp oynamadıklarının araştırıldığı, oluşturulan ve her gün yeni bir verinin işlendiği büyük bir bilgi havuzundan kontrollerin yapılmakta olduğu" ifadelerine yer verilmişti. İlerleyen günlerde TFF'nin kurum içi soruşturması genişletildi. İlk başta sadece hakemlerle sınırlı tutulan süreç, futbolculara ve kulüp yöneticilerine yayılacak şekilde genişletildi.

Ceza alan 102 oyuncunun 25'i Süper Lig'de forma giyen futbolculardan oluşuyordu. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile 3 hakem, "müsabaka sonucunu etkileme" suçlamasıyla tutuklandı.

Akın Gürlek'ten operasyon sinyali: Tanınmış isimler yer alacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek futbol bahis soruşturması kapsamında geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Bahse kim karıştıysa onun üzerine gidiyoruz. Bir operasyon daha olabilir." ifadelerini kullanmıştı.

Kimsenin kendi hesabı üzerinden bahis yapmadığını belirten Gürlek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada yeni operasyonda tanınmış isimlerin yer alacağını dile getirmişti.

"Bir spor yorumcusu eşi üzerinden bahis oynuyor"

Gürlek, "Kimse kendi üzerine bahis oynamıyor, başkası veya birinci derece akrabası üzerinden oynuyor. Mesela bir spor yorumcusu eşi üzerinden bahis oynuyor bunu tespit ettik. Biz tamamen bahsin üzerine gidiyoruz" demişti.