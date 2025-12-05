BIST 10.955
DOLAR 42,53
EURO 49,64
ALTIN 5.778,88
HABER /  EKONOMİ

EPDK, akıllı sayaç sistemlerine ilişkin usul ve esasları belirledi

EPDK, akıllı sayaç sistemlerine ilişkin usul ve esasları belirledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, akıllı sayaç sistemlerinin tesis edilmesi ve işletilmesine, mevcut sayaçların akıllı sayaçlarla değiştirilmesine, sayaçlardan alınan verilerin işlenmesine ve kullanıcıların erişimine sunulmasına yönelik usul ve esaslar belirlendi.

Abone ol

EPDK'nin "Akıllı Sayaç Sistemlerinin Yaygınlaştırılmasına ve Kullanımına İlişkin Usul ve Esasları" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ilk kez sayaç tesis edilecek yerlerde ortak sayaç panosunun bulunması ve sayaç panosunda 4 adet ve üzerinde sayaç olması gereken durumlarda, Akıllı Sayaç PRO ile haberleşme irtibatı sağlanan Akıllı Sayaç EKO şeklinde sayaçlar tesis edilecek.

Önceki yıl tüketimi veya yıl içerisindeki tüketimi 10 megavatsaatin üzerinde olan kullanım yerlerindeki uzaktan haberleşme özelliği olmayan mevcut sayaçlar, dağıtım şirketi tarafından akıllı sayaç PRO ile değiştirilecek. Bu madde kapsamında değiştirilen sayaçların, değiştirilmesi gereken tüm sayaçlara oranı, 1 Ocak 2027 tarihine kadar yüzde 70, 1 Ocak 2028 tarihine kadar yüzde 100 olacak şekilde, tedarikçisini seçen kullanıcılara öncelik verilerek ve yüksek tüketimli kullanıcılardan başlamak üzere dağıtım şirketi tarafından sayaçların değişimi tamamlanacak.

Elektrik dağıtım şirketi, uzaktan haberleşme özellikli sayaçların, tesis edildiği tarihten itibaren uzaktan haberleşme durumunu izlemekle ve haberleşme problemlerini tarih ve zaman bazlı olarak kayıt altına almakla yükümlü olacak.

Akıllı sayaç verileri, dağıtıcı tarafından kullanıcı erişimi için belirlenen veri formatında EPİAŞ'a iletilecek.

Düzenleme, 1 Mart 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Barzani yönetiminden Bahçeli'ye yönelik sözler için geri adım
Barzani yönetiminden Bahçeli'ye yönelik sözler için geri adım
Adliyelerde yeni dönem! 81 ilde uygulamaya geçilecek
Adliyelerde yeni dönem! 81 ilde uygulamaya geçilecek
16 yaşındaki çocuk kayboldu!
16 yaşındaki çocuk kayboldu!
Enflasyonda düşüş belirginleşti! Gözler asgari ücret artışına çevrildi
Enflasyonda düşüş belirginleşti! Gözler asgari ücret artışına çevrildi
Afyonkarahisar'da öğrenci servis aracı ile kamyonet çarpıştı!
Afyonkarahisar'da öğrenci servis aracı ile kamyonet çarpıştı!
Gençlerbirliği'nde olağanüstü genel kurul yarın yapılacak
Gençlerbirliği'nde olağanüstü genel kurul yarın yapılacak
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak
AK Parti çalışmaları tamamladı! Doğum izni süresi uzuyor
AK Parti çalışmaları tamamladı! Doğum izni süresi uzuyor
30 bin TL seyyanen zam bekleyenlere kötü haber! İptal edildi
30 bin TL seyyanen zam bekleyenlere kötü haber! İptal edildi
Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 33 ildeki operasyonlarda 233 şüpheli yakalandı
Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 33 ildeki operasyonlarda 233 şüpheli yakalandı
Terör ve kadın cinayetleri hariç 11. Yargı Paketi komisyondan geçti!
Terör ve kadın cinayetleri hariç 11. Yargı Paketi komisyondan geçti!
Mahkumlara denetimli serbestlik düzenlemesinde o suçlar kapsam dışına çıkarıldı
Mahkumlara denetimli serbestlik düzenlemesinde o suçlar kapsam dışına çıkarıldı