Arex Sigorta kimin mallarına el kondu! Kefalet sigortası ile zorda olanları...

İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz aylarda faaliyet izni iptal edilen Arex Sigorta A.Ş.'ye operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda yakalama kararı çıkarılan 30 şüpheliden 18'i gözaltına alındı. Arex Sigorta'nın mal varlıklarına el konuldu. Sigorta şirketi 'kefalet sigortası" adı altında zordaki şirketlere fahiş primler kesmiş.
İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Arex Sigorta A.Ş.'ye yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, şirkete kayyum atanması talep edildi. Savcılık açıklaması şu şekilde:
-"Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında;
-Arex Sigorta A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren şüphelilerin, “kefalet sigortası sözleşmesi” adı altında, zor durumdaki sigortalı şirketlerden prim dışı fahiş tutarlarda ödemeler tahsil ettikleri;
-Ayrıca poliçelerde yer alan primler üzerinde iltisaklı acenteler aracılığıyla oynama yaparak haksız menfaat elde ettikleri tespit edilmiştir.
AREX SİGORTA KİMİN SAHİBİ KİMDİR?
Şirketin resmi hesabında yer alan bilgilere göre Arex sigortanın yönetim kurulu başkanı Ercüment Çetin Alanya görünüyor. Arex Sigorta şirketi Arex Yatırım Holding altında faaliyet gösteriyor. holdingin sahibi ise Adnan Süphanoğlu isimli iş insanı...