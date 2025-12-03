Üst düzey bürokratlara 30 bin TL seyyanen zam komisyondan geçti

Üst düzey bürokratlara 30 bin TL seyyanen zam yapılmasını öngören düzenleme, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. AK Partili Şamil Tayyar, görüştüğü Komisyon Başkanı Mehmet Muş'un, "Kariyer meslek’ olarak tarif edilen uzmanlığın düşük maaş nedeniyle kamuda can çekiştiğini, SPK’dan BDDK’ya kadar kritik kurumlarda rapor hazırlayacak nitelikli uzman bulmakta zorlanıldığını ve sistemin tıkanmak üzere olduğunu" söylediğini aktardı.

Abone ol

Plan ve Bütçe Komisyonu dün akşam sunulan ve birçok meslek için 30 bin TL seyyanen zammı içeren önergeyi kabul etti.

Kabul edilen önergenin TBMM Genel Kurulu'ndan da geçmesi durumunda Genel Müdür, Daire Başkanı, Kurum Başkanları ile müfettiş ve uzmanların maaşları 30 bin liraya kadar olan tutarda zamlanacak.

AK Partili eski vekil Şamil Tayyar ise Plan ve Bütçe Komisyonu Başkan Mehmet Muş'la yaptığı görüşmeye ilişkin notlar paylaştı.

Kariyer mesleklerin can cekiştiğini ifade eden Muş, yönetici personel ile müşavirlerin neden düzenlemeye dahil edildiğine yönelik bir açıklama ise yapmadı.

Başkan Muş: İlk aşamada sistemdeki tıkanıklığı gidermek istiyoruz

Tayyar'ın aktardığına göre, Başkan Muş, söz konusu düzenlemeye neden ihtiyaç duyulduğunu şöyle anlattı:

"‘Kariyer meslek’ olarak tarif edilen uzmanlığın düşük maaş nedeniyle kamuda can çekiştiğini, SPK’dan BDDK’ya kadar kritik kurumlarda rapor hazırlayacak nitelikli uzman bulmakta zorlanıldığını ve sistemin tıkanmak üzere olduğunu söyledi.

Bu sorunun vahametini fark ettikleri için muhalefetin de destek verdiğini aktardı. Bu düzenlemeden toplam 30 bin civarında uzman, müfettiş ve kritik görevlerdeki üst düzey yöneticilerin faydalanacağını ifade etti.

Bu yaklaşıma katıldığımı anlatıp ‘Haklısınız ama kamuda genel bir reforma ihtiyaç var, palyatif tedbirlerle olmaz’ dedim. Hak verdi, ekledi:

‘İlk aşamada sistemdeki tıkanıklığı gidermek istiyoruz, ileride o da olacak.’

Makul buldum, önceki twitimi sildim.

İnşallah, ileride kapsamlı bir kamu reformu yapılır ve bu tartışmalar son bulur."

Taşra statülü sayılanlar yararlanamayacak

Buna karşılık, "merkez-taşra" statüsü ayrımından kaynaklı bazı meslek grupları yapılacak iyileştirmenin dışında kaldı.

Taşra statüsü sayılan; gelir, muhasebe, il göç, il planlama, il afet, milli emlak uzmanları, sosyal güvenlik, ticaret milli emlak ürün denetmenleri teklifin Genel Kurul'dan geçmesi durumunda seyyanen zamdan yararlanamayacak.