Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira artış oranı belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı enflasyon oranını aylık yüzde 0,87 yıllık enflasyonu ise yüzde 31,07 olarak açıkladı. Buna göre ev ve dükkan sahiplerinin aralık ayında kiracılara yapabileceği tavan kira artış oranı yüzde 35,91 olarak gerçekleşti.
Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi.
Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 35,91 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 35,91 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek.
KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?
Mevcut kira bedeli: 25.000,00 TL
Kira artışı yapılacak ay: Aralık 2025
Kira artış oranı: Yüzde 35,91
Kira artış tutarı: 8.977,50 TL
Yeni kira tutarı: 33.977,50 TL
YILIN BAŞINDAN BU YANA AYLIK KİRA ARTIŞ ORANLARI
Ocak: Yüzde 56,35
Şubat: Yüzde 53,83
Mart: Yüzde 51,26
Nisan: Yüzde 48,73
Mayıs: Yüzde 45,80
Haziran: Yüzde 43,23
Ağustos: Yüzde 41,13
Eylül: Yüzde 39,62
Ekim: Yüzde 38,36
Kasım: Yüzde 37,15
Aralık: Yüzde 35,91