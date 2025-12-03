BIST 11.123
DOLAR 42,47
EURO 49,40
ALTIN 5.728,59
HABER /  SPOR

Sergen Yalçın görev vermiyordu! Yıldız isim ayrılıyor...

Sergen Yalçın görev vermiyordu! Yıldız isim ayrılıyor...

Beşiktaş’ta devre arası transfer çalışmaları sürerken, teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda kadro planlaması yapılmaya başlandı.

Abone ol

Beşiktaş'ta devre arası transfer dönemi için çalışmalar başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın ve yönetim arasında belirlenen rapor doğrultusunda çalışmalar başlanırken, takımdan ayrılmak istediği açıklanan ilk isimde belli oldu. İşte detaylar...

ALMAN BASINI DUYURDU!

Sky Sport Almanya’nın aktardığı bilgilere göre, ligde son 6 karşılaşmada toplamda yalnızca bir dakika forma giyen Nijerya asıllı Alman stoper, Beşiktaş’tan ayrılma kararı aldı.

SERGEN YALÇIN GÖREV VERMEDİ! AYRILABİLİR...

Beşiktaş’a 500 bin euro kiralama bedeliyle ve 5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla katılan Felix Uduokhai, Sergen Yalçın’ın takımın başına geçmesinin ardından sahada düzenli olarak yer alamıyor. Alman stoperin devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacağı ve Almanya'ya tekrar dönmek istediği bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
YÖK Başkanı Erol Özvar, Tacikistan Milli Üniversitesi'ni ziyaret etti
YÖK Başkanı Erol Özvar, Tacikistan Milli Üniversitesi'ni ziyaret etti
Bursa'da ormanlık alanda mahsur kalan kişi kurtarıldı
Bursa'da ormanlık alanda mahsur kalan kişi kurtarıldı
Ukrayna: MIDVOLGA-2 tankeriyle hiçbir ilgimiz yok
Ukrayna: MIDVOLGA-2 tankeriyle hiçbir ilgimiz yok
Trump'tan şok açıklama: Gerekirse vuracağız!
Trump'tan şok açıklama: Gerekirse vuracağız!
Bakan Fidan'dan NATO'da diplomasi trafiği
Bakan Fidan'dan NATO'da diplomasi trafiği
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının emanet kasası soyuldu
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının emanet kasası soyuldu
Papa 14. Leo'dan Trump'a 'Venezuela' çağrısı
Papa 14. Leo'dan Trump'a 'Venezuela' çağrısı
TBMM'de MHP’li Erkan Akçay'ın dil sürçmesi 'aman' dedirtti
TBMM'de MHP’li Erkan Akçay'ın dil sürçmesi 'aman' dedirtti
Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye sürecinde pazarlık olmadı, olmaz
Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye sürecinde pazarlık olmadı, olmaz
İçişleri Bakanlığı, Barzani'nin silahlı korumaları için soruşturma başlattı
İçişleri Bakanlığı, Barzani'nin silahlı korumaları için soruşturma başlattı
İBB, İstanbul'da kar yağışı için tarih verdi
İBB, İstanbul'da kar yağışı için tarih verdi
AFAD duyurdu! Karabük'te korkutan deprem
AFAD duyurdu! Karabük'te korkutan deprem