BIST 11.123
DOLAR 42,44
EURO 49,33
ALTIN 5.725,42
HABER /  GÜNCEL

İçişleri Bakanlığı, Barzani'nin silahlı korumaları için soruşturma başlattı

İçişleri Bakanlığı, Barzani'nin silahlı korumaları için soruşturma başlattı

AK Parti Sözcüsü Ömer Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani'nin Şırnak'ın Cizre ilçesindeki ziyareti sırasında silahlı korumalarına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Abone ol

Tartışma yaratan görüntüler için harekete geçildi. Eski Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başkanı Mesud Barazani'nin Şırnak'ta katıldığı etkinliğin yankıları sürüyor.

UZUN NAMLULU PEŞMERGELER EŞLİK ETTİ

Eski IKYB Başkanı ve KDP Genel Başkanı Mesud Barzani, cumartesi günü Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen "4. Uluslararası Melayê Cizîrî Sempozyumu"na katıldı. Barzani'ye burada uzun namlulu silahlarla peşmerge güçleri eşlik etti.

ÇELİK OLAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Çelik, Mesut Barzani'nin Şırnak ziyaretinde silahlı korumalarının bulunmasının tartışılmasıyla ilgili de konuştu. 

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI"

Çelik, olaya ilişkin "Nahoş bir görüntü. İçişleri Bakanlığı duruma ilişkin soruşturma başlattı. Barzani'nin aktif görevi yok. Türkiye onu koruyacak kudrete sahiptir" ifadelerini kullandı. 

ÖNCEKİ HABERLER
İBB, İstanbul'da kar yağışı için tarih verdi
İBB, İstanbul'da kar yağışı için tarih verdi
AFAD duyurdu! Karabük'te korkutan deprem
AFAD duyurdu! Karabük'te korkutan deprem
Silivri BOTAŞ tesislerinde yangın kontrol altına alındı
Silivri BOTAŞ tesislerinde yangın kontrol altına alındı
Karabük'ün Ovacık ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem
Karabük'ün Ovacık ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR kayıtları açıklandı
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR kayıtları açıklandı
Mermer fabrikasında korkutan yangın
Mermer fabrikasında korkutan yangın
Almanya'da Federal Polis Teşkilatı bünyesinde dron savunma birimi kuruldu
Almanya'da Federal Polis Teşkilatı bünyesinde dron savunma birimi kuruldu
İsrail, Batı Şeria’da Filistinlilere ait iki evi yıktı
İsrail, Batı Şeria’da Filistinlilere ait iki evi yıktı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta konuştu: Artık son çiviler çakılıyor
Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta konuştu: Artık son çiviler çakılıyor
Bakan Kacır'dan biyoteknoloji alanında çığır açan çalışmaya tebrik
Bakan Kacır'dan biyoteknoloji alanında çığır açan çalışmaya tebrik
Aracı olanlar 1 Ocak 2026'da bu parayı ödeyecek: Ücreti 290 bin TL'yi buluyor!
Aracı olanlar 1 Ocak 2026'da bu parayı ödeyecek: Ücreti 290 bin TL'yi buluyor!