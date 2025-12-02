İçişleri Bakanlığı, Barzani'nin silahlı korumaları için soruşturma başlattı

AK Parti Sözcüsü Ömer Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani'nin Şırnak'ın Cizre ilçesindeki ziyareti sırasında silahlı korumalarına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.Abone ol
Tartışma yaratan görüntüler için harekete geçildi. Eski Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başkanı Mesud Barazani'nin Şırnak'ta katıldığı etkinliğin yankıları sürüyor.
UZUN NAMLULU PEŞMERGELER EŞLİK ETTİ
Eski IKYB Başkanı ve KDP Genel Başkanı Mesud Barzani, cumartesi günü Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen "4. Uluslararası Melayê Cizîrî Sempozyumu"na katıldı. Barzani'ye burada uzun namlulu silahlarla peşmerge güçleri eşlik etti.
ÇELİK OLAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Çelik, Mesut Barzani'nin Şırnak ziyaretinde silahlı korumalarının bulunmasının tartışılmasıyla ilgili de konuştu.
"İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI"
Çelik, olaya ilişkin "Nahoş bir görüntü. İçişleri Bakanlığı duruma ilişkin soruşturma başlattı. Barzani'nin aktif görevi yok. Türkiye onu koruyacak kudrete sahiptir" ifadelerini kullandı.