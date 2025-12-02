BIST 11.123
DOLAR 42,44
EURO 49,33
ALTIN 5.725,42
HABER /  GÜNCEL

Bakan Fidan'dan NATO'da diplomasi trafiği

Bakan Fidan'dan NATO'da diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı nedeniyle bulunduğu Brüksel'de ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'deki NATO karargahında gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Fidan, Brüksel'de ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Kos ile görüşme
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Kos ile Brüksel'de bir araya geldiği bildirildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile görüşme
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bir araya geldi.

Bakanlığın NSosyal hesabından, Fidan'ın NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı nedeniyle bulunduğu Brüksel'deki temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.

Buna göre Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile bir araya geldi.

ÖNCEKİ HABERLER
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının emanet kasası soyuldu
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının emanet kasası soyuldu
Papa 14. Leo'dan Trump'a 'Venezuela' çağrısı
Papa 14. Leo'dan Trump'a 'Venezuela' çağrısı
TBMM'de MHP’li Erkan Akçay'ın dil sürçmesi 'aman' dedirtti
TBMM'de MHP’li Erkan Akçay'ın dil sürçmesi 'aman' dedirtti
Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye sürecinde pazarlık olmadı, olmaz
Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye sürecinde pazarlık olmadı, olmaz
İçişleri Bakanlığı, Barzani'nin silahlı korumaları için soruşturma başlattı
İçişleri Bakanlığı, Barzani'nin silahlı korumaları için soruşturma başlattı
İBB, İstanbul'da kar yağışı için tarih verdi
İBB, İstanbul'da kar yağışı için tarih verdi
AFAD duyurdu! Karabük'te korkutan deprem
AFAD duyurdu! Karabük'te korkutan deprem
Silivri BOTAŞ tesislerinde yangın kontrol altına alındı
Silivri BOTAŞ tesislerinde yangın kontrol altına alındı
Karabük'ün Ovacık ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem
Karabük'ün Ovacık ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR kayıtları açıklandı
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR kayıtları açıklandı
Mermer fabrikasında korkutan yangın
Mermer fabrikasında korkutan yangın
Almanya'da Federal Polis Teşkilatı bünyesinde dron savunma birimi kuruldu
Almanya'da Federal Polis Teşkilatı bünyesinde dron savunma birimi kuruldu