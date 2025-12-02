BIST 11.123
DOLAR 42,44
EURO 49,33
ALTIN 5.725,42
HABER /  GÜNCEL  /  HAVA DURUMU

İBB, İstanbul'da kar yağışı için tarih verdi

İBB, İstanbul'da kar yağışı için tarih verdi

İBB Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, AKOM’da yapılan toplantıda İstanbul’da kar yağışının en olası döneminin ocak ayı başı ile şubat ortası arası olduğunu açıkladı.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, kentte kar yağışı için en muhtemel dönemin, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörüldüğünü belirtti.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultan'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM), "Kışa Hazırlık Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, toplantıda yaptığı konuşmada, uzun süreli hava tahminlerini paylaştı.

Cebeci, "Aralık ayı yağışları mevsim normallerinde olacak. Sıcaklıklar aralık ayının son haftasında kış değerlerine inecek. Kar yağışı için en muhtemel dönem, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörülüyor. Mart ayının ise görece ılıman ve yağışlı geçmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, İBB'nin kış şartlarıyla mücadele için ulaşım, tuz ve diğer hazırlıkları görüşüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
AFAD duyurdu! Karabük'te korkutan deprem
AFAD duyurdu! Karabük'te korkutan deprem
Silivri BOTAŞ tesislerinde yangın kontrol altına alındı
Silivri BOTAŞ tesislerinde yangın kontrol altına alındı
Karabük'ün Ovacık ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem
Karabük'ün Ovacık ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR kayıtları açıklandı
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR kayıtları açıklandı
Mermer fabrikasında korkutan yangın
Mermer fabrikasında korkutan yangın
Almanya'da Federal Polis Teşkilatı bünyesinde dron savunma birimi kuruldu
Almanya'da Federal Polis Teşkilatı bünyesinde dron savunma birimi kuruldu
İsrail, Batı Şeria’da Filistinlilere ait iki evi yıktı
İsrail, Batı Şeria’da Filistinlilere ait iki evi yıktı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta konuştu: Artık son çiviler çakılıyor
Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta konuştu: Artık son çiviler çakılıyor
Bakan Kacır'dan biyoteknoloji alanında çığır açan çalışmaya tebrik
Bakan Kacır'dan biyoteknoloji alanında çığır açan çalışmaya tebrik
Aracı olanlar 1 Ocak 2026'da bu parayı ödeyecek: Ücreti 290 bin TL'yi buluyor!
Aracı olanlar 1 Ocak 2026'da bu parayı ödeyecek: Ücreti 290 bin TL'yi buluyor!
Galatasaray'dan 'Yasin Kol' paylaşımı: Skandal hatalar...
Galatasaray'dan 'Yasin Kol' paylaşımı: Skandal hatalar...