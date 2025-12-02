BIST 11.123
Almanya'da Federal Polis Teşkilatı bünyesinde dron savunma birimi kuruldu

Almanya'da, Federal Polis Teşkilatı bünyesinde kurulan yeni dron savunma birimi hizmete girdi.

Brandenburg eyaletinin Ahrensfelde bölgesinde yeni dron savunma biriminin hizmete alınması dolayısıyla tören düzenlendi.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, törende yaptığı konuşmada, birkaç hafta önce ülkede dron görülme olayları yaşandığını belirterek, dron savunma biriminin, hibrit tehditlere karşı "hızlı, hassas ve ileri teknolojiyle" karşılık vereceğini ifade etti.

Dobrindt, "Güvenliğimiz için önemli bir kilometre taşını oluşturduk." dedi.

Casusluk ve sabotaj eylemleriyle mücadele edileceğini dile getiren Dobrindt, "Çünkü dronların oluşturacağı hibrit tehditlerin güvenliğimiz için bir tehlike olmasını kabul edemeyiz." diye konuştu.

Dobrindt, dron savunma teknolojisi için bu yıl ve gelecek yıl 100 milyon avro yatırım yapılacağını söyledi.

Yaklaşık 130 polisin görev yapacağı dron savunma biriminin yapay zeka destekli sinyal bozucu sistemleriyle donatıldığı belirtildi.

Birimde görevli polislerin havalimanları ve ülke genelinde güvenlik açısından önemli noktalara konuşlandırılacağı kaydedildi.

