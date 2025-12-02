BIST 11.123
DOLAR 42,47
EURO 49,40
ALTIN 5.728,59
HABER /  GÜNCEL

Bursa'da ormanlık alanda mahsur kalan kişi kurtarıldı

Bursa'da ormanlık alanda mahsur kalan kişi kurtarıldı

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, ormanlık alanda mahsur kalan kişi kurtarıldı.

Abone ol

İpekyolu Mahallesi'nde ormanlık alanda Selami Uludağ'ın (58) mahsur kaldığı bilgisinin alınması üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Selami Uludağ, itfaiye, UMKE ve AFAD ekiplerinin ortak çalışması sonucu bulunduğu yerden alınarak sağlık ekibine teslim edildi.

Sağ ayağında kırık olduğu tespit edilen Uludağ, sağlık ekibince çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

Uludağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ukrayna: MIDVOLGA-2 tankeriyle hiçbir ilgimiz yok
Ukrayna: MIDVOLGA-2 tankeriyle hiçbir ilgimiz yok
Trump'tan şok açıklama: Gerekirse vuracağız!
Trump'tan şok açıklama: Gerekirse vuracağız!
Bakan Fidan'dan NATO'da diplomasi trafiği
Bakan Fidan'dan NATO'da diplomasi trafiği
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının emanet kasası soyuldu
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının emanet kasası soyuldu
Papa 14. Leo'dan Trump'a 'Venezuela' çağrısı
Papa 14. Leo'dan Trump'a 'Venezuela' çağrısı
TBMM'de MHP’li Erkan Akçay'ın dil sürçmesi 'aman' dedirtti
TBMM'de MHP’li Erkan Akçay'ın dil sürçmesi 'aman' dedirtti
Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye sürecinde pazarlık olmadı, olmaz
Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye sürecinde pazarlık olmadı, olmaz
İçişleri Bakanlığı, Barzani'nin silahlı korumaları için soruşturma başlattı
İçişleri Bakanlığı, Barzani'nin silahlı korumaları için soruşturma başlattı
İBB, İstanbul'da kar yağışı için tarih verdi
İBB, İstanbul'da kar yağışı için tarih verdi
AFAD duyurdu! Karabük'te korkutan deprem
AFAD duyurdu! Karabük'te korkutan deprem
Silivri BOTAŞ tesislerinde yangın kontrol altına alındı
Silivri BOTAŞ tesislerinde yangın kontrol altına alındı
Karabük'ün Ovacık ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem
Karabük'ün Ovacık ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem