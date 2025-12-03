TBMM'de İBB davası TRT'den canlı yayınlansın oylaması yapıldı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İBB davasının TRT'den canlı yayınlanması önerisinin ardından, CHP'nin TRT'de canlı yayınlanmasına yönelik verdiğ kanun teklifi TBMM’de yapılan oylamada reddedildi.

Genel Kurulda, CHP'nin Ceza Muhakemesi ve Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınması önergesi de yapılan oylama sonucunda kabul edilmedi.

Önergenin oylanmasının ardından MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile CHP Grup Başkanvekili Murat Emir arasında tartışma yaşandı. Tartışmada iki grup başkanvekili, şarkı sözleriyle birbirine karşılık verdi.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda, Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Bahçeli önermişti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne yönelik yürütülen davalara yönelik “Yargılama başta TRT olmak üzere tüm televizyonlardan canlı yayınlanmalıdır” ifadelerini kullanmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, mevcut yasal durumu işaret ederek, “183. maddede görüntü alınması konusunda yasak söz konusudur. Bir değişiklik söz konusu olursa Meclis’imizin takdiridir” açıklamasını yapmıştı.