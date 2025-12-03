BIST 11.123
DOLAR 42,47
EURO 49,49
ALTIN 5.744,42
HABER /  MEDYA

A Haber'den 'Sayın Abdullah Öcalan' açıklaması

A Haber'den 'Sayın Abdullah Öcalan' açıklaması

A Haber, yayımladığı bir haberde terör örgütü PKK’nin lideri Öcalan için “Sayın Abdullah Öcalan” ifadesini kullandı. Tepkilerin ardından kanaldan yapılan açıklamada "Söz konusu basın notu haber merkezimize ulaştığında, alt bantta sehven olduğu şekliyle yayınlanmıştır." denildi.

Abone ol

A Haber, yayımladığı bir haberde terör örgütü PKK’nin lideri Abdullah Öcalan için “Sayın Abdullah Öcalan” ifadesini kullandı.

Söz konusu ifadeler tartışmalara yol açarken A Haber’den bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bugün DEM Parti Basın Bürosu tarafından, parti heyetinin İmralı ziyaretiyle ilgili gazetecilere bir basın bilgilendirmesi paylaşılmıştır. Söz konusu basın notu haber merkezimize ulaştığında, alt bantta sehven olduğu şekliyle yayınlanmıştır. Durum fark edilir edilmez ilgili alt bant yayından derhal kaldırılmıştır.”

ÖNCEKİ HABERLER
Manchester City-Fullham maçında 9 gol atıldı
Manchester City-Fullham maçında 9 gol atıldı
LaLiga'da lider Barcelona ikinci yarı Atletico Madrid'i teslim aldı
LaLiga'da lider Barcelona ikinci yarı Atletico Madrid'i teslim aldı
ABD Başkanı Trump'tan Joe Biden dönemiyle ilgili çarpıcı karar
ABD Başkanı Trump'tan Joe Biden dönemiyle ilgili çarpıcı karar
Kasım ayı enflasyonu ne kadar? 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti
Kasım ayı enflasyonu ne kadar? 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti
Dışişleri’nden Bahçeli’yi hedef alan açıklamaya tepki
Dışişleri’nden Bahçeli’yi hedef alan açıklamaya tepki
Maltepe Belediyesinden işçilerin iş bırakmasına ilişkin açıklama
Maltepe Belediyesinden işçilerin iş bırakmasına ilişkin açıklama
Adana'da kamyonetin çarptığı çocuk ağır yaralandı
Adana'da kamyonetin çarptığı çocuk ağır yaralandı
Sergen Yalçın görev vermiyordu! Yıldız isim ayrılıyor...
Sergen Yalçın görev vermiyordu! Yıldız isim ayrılıyor...
YÖK Başkanı Erol Özvar, Tacikistan Milli Üniversitesi'ni ziyaret etti
YÖK Başkanı Erol Özvar, Tacikistan Milli Üniversitesi'ni ziyaret etti
Bursa'da ormanlık alanda mahsur kalan kişi kurtarıldı
Bursa'da ormanlık alanda mahsur kalan kişi kurtarıldı
Ukrayna: MIDVOLGA-2 tankeriyle hiçbir ilgimiz yok
Ukrayna: MIDVOLGA-2 tankeriyle hiçbir ilgimiz yok
Trump'tan şok açıklama: Gerekirse vuracağız!
Trump'tan şok açıklama: Gerekirse vuracağız!