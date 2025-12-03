A Haber'den 'Sayın Abdullah Öcalan' açıklaması

A Haber, yayımladığı bir haberde terör örgütü PKK’nin lideri Öcalan için “Sayın Abdullah Öcalan” ifadesini kullandı. Tepkilerin ardından kanaldan yapılan açıklamada "Söz konusu basın notu haber merkezimize ulaştığında, alt bantta sehven olduğu şekliyle yayınlanmıştır." denildi.

Söz konusu ifadeler tartışmalara yol açarken A Haber’den bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bugün DEM Parti Basın Bürosu tarafından, parti heyetinin İmralı ziyaretiyle ilgili gazetecilere bir basın bilgilendirmesi paylaşılmıştır. Söz konusu basın notu haber merkezimize ulaştığında, alt bantta sehven olduğu şekliyle yayınlanmıştır. Durum fark edilir edilmez ilgili alt bant yayından derhal kaldırılmıştır.”