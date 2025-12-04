En muhtemel 2026 net asgari ücreti! Bu oran olursa işsizlik ve stajyer maaşı da...

TÜRKİYE'de milyonlarca çalışan asgari ücretle çalışıyor. Haliyle de herkesin aklı fikri 2026 yılı asgari ücretine yapılacak zam oranında. Şu ana kadar uzmanlardan ve hem işveren hem işçi sendikalarından gelen zam oranları pek umut vaat etmiyor. 2026 yılı asgari ücreti için masada olan rakamlar yüzde 25-30 aralığında. Bu zamla birlikte Ocak 2026 itibariyle bir çok kaleme de zam gelecek. İşte muhtemel yeni asgari ücret ve onunla değişecek olan hesaplar: