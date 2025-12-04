En muhtemel 2026 net asgari ücreti! Bu oran olursa işsizlik ve stajyer maaşı da...
TÜRKİYE 2026 yılında işçilere ödeyeceği yeni asgari ücreti belirliyor. Asgari Ücret komisyonunun masasındaki zam oranları çalışanları hayal kırıklığına uğratacak kadar düşük. Asgari ücrete yüzde 40 zam yapılsa bile rakam 30 bini ancak buluyor. Yüzde 40 gibi bir zam ihtimali ise hiç yok. Yeni asgari ücretle ilgili muhtemel oranlar yüzde 25-30 arasında. Asgari ücret zammıyla birlikte bir çok şeyin fiyatı da değişecek.
TÜRKİYE'de milyonlarca çalışan asgari ücretle çalışıyor. Haliyle de herkesin aklı fikri 2026 yılı asgari ücretine yapılacak zam oranında. Şu ana kadar uzmanlardan ve hem işveren hem işçi sendikalarından gelen zam oranları pek umut vaat etmiyor. 2026 yılı asgari ücreti için masada olan rakamlar yüzde 25-30 aralığında. Bu zamla birlikte Ocak 2026 itibariyle bir çok kaleme de zam gelecek. İşte muhtemel yeni asgari ücret ve onunla değişecek olan hesaplar:
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 12 Aralık’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapacağı ilk toplantıyla 2026 asgari ücreti için süreç resmen başlayacak. 2025 yılında net asgari ücret 22.104 lira olurken, brütte 26.005 TL ödeme yapıldı. Mevcut asgari ücretin işveren maliyeti ise SGK primi ve işsizlik sigortası fonuyla birlikte 30.621,48 TL seviyesinde bulunuyor. Peki yeni asgari ücret ne kadar olur? Muhtemel zam oranları şöyle:
GREÇEKLEŞMESİ EN YÜKSEK ZAM ORANI
2026 yılı asgari ücret zam oranı için en muhtemel rakam %25–30 aralığında. Bunun sebebi ekonomik veriler. TCMB’nin yıl sonu enflasyon tahmini %31–33, OVP'nin öngörüsü ise %28,5 seviyesinde. Bu rakamlar, yeni asgari ücret zammının ana parametresini oluşturacak.
-Eğer yüzde 25 zam yapılırsa, yeni asgari ücret 27.630 TL olacak.
-Zam oranı yüzde 28,5 olduğu taktirde yeni asgari ücret 28.405 TL'ye çıkacak.
-Zam oranı yüzde 30 olduğu taktirde ise 2026 asgari ücreti 28.735 TL olarak belirlenecek.
Asgari ücret için çalışanın arzusu yüzde 35 üstü zam oranı verilmesinden yana. Ancak gelen sinyaller bu ihtimalin çok düşük olduğunu gösteriyor. Olur da yüzde 35 oranında zam verilirse o zaman asgari ücret 29.841 TL'ye çıkar. Zam 'ye çıkıyor.