5 ayı boşverin zam kahini memur ve emeklinin Ocak 2026 kesin zam oranını açıkladı

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINA ZAM OLUR MU?

SGK uzmanı Özgür Erdursun'a göre hükümet emekli zammı memur ve memur emeklisi zam oranının altında kalacağı için yüzde 6 civarında bir refah payı verebilir. Bu durumda en düşük emekli aylığı 20 bin 37 lira olur. Bu yapıldığı taktirde enflasyon zammı üstüne alacakları fark 1080 lira olacak. Eğer hükümet bir ek zam vermezse en düşük emekli aylığı 18.957 lirada kalacak.