Son dakika! Kasım ayı enflasyonu belli oldu! Memur ve emeklinin 5 aylık zam oranı netleşti

TÜRKİYE'nin Kasım ayı enflasyon rakamları saat 10.00'da son dakika açıklaması ile duyuruldu. 2025 yılı Kasım ayı enflasyonu yüzde 0,87 olarak duyuruldu. Yıllık enflasyon yüzde 31,07 oldu. Bu kritik verinin açıklanması ile birlikte memur ve emeklinin 5 aylık zam oranı netleşti. 1 Ocak 2026 emekli ve memur zammı için geriye sadece 1 aylık veri kaldı.

TÜRKİYE'nin Kasım ayı enflasyon rakamları son dakika açıklaması ile duyuruldu. Enflasyon, kasımda aylık bazda yüzde 0,87 artarken yıllık bazda yüzde 31,07 oldu. AA Finans'ın 32 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği beklenti anketine göre, Kasım ayında TÜFE'nin yüzde 1,31 artması öngörülüyordu. Kasım ayı enflasyonu beklentilerin altında geldi. Ekim ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,55 olurken, yıllık bazda yüzde 32,87 olarak açıklanmıştı. 

EN ÇOK FİYAT ARTIŞI
En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 27,44 artış, ulaştırmada yüzde 29,23 artış ve konutta yüzde 49,92 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,83, ulaştırmada yüzde 4,55 ve konutta yüzde 7,57 oldu.

EMEKLİ VE MEMUR ENFLASYON ZAMMI

Kasım ayı enflasyon rakamının açıklanması ile birlikte emekli ve memurun 2026 yılı ocak ayı zam oranı 5 ay için netleşmiş oldu. SGK uzmanı Özgür Erdursun ise 6 aylık dahil Ocak 2026 zam oranını duyurdu. 'Kesin' diyerek açıkladığı emekli memur zam oranları için tıklayın

KASIM AYI ENFLASYON DETAYLARI
En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,69 azalış, ulaştırmada yüzde 1,78 artış ve konutta yüzde 1,70 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde -0,17, ulaştırmada yüzde 0,27 ve konutta yüzde 0,29 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Kasım ayı itibarıyla, 28 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 108 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

5 ayı boşverin zam kahini memur ve emeklinin Ocak 206 kesin zam oranını açıkladı
