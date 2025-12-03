Dilovası'ndaki yangın faciası! İşçileri öldükleri gün sigortalı yaptırdılar

Kocaeli'de bir parfüm fabrikasında ikisi çocuk 7 işçinin hayatını kaybettiği yangın faciasında ölen işçilerin SGK girişlerinin öldükleri gün yapıldığı anlaşıldı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki parfüm fabrikasında 7 işçi yanarak can verdi. Yangına ilişkin soruşturma sürerken yangına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda yeni bir skandal daha ortaya çıktı.

Star Haber'de yer alan habere göre Bilirkişi raporuna göre, patlama imalat alanında bulunan oksijen tüplerinin alev alması sonucu başladı ve diğer kimyasal maddelere de sıçramasıyla yangının şiddeti arttı.

Fabrikada ne yangın merdiveni ne alarm ne de acil çıkış kapısı vardı. Faciaya dönüşen yangında ikisi çocuk 7 işçi hayatını kaybetti.

Endüstriyel kaza olarak nitelendirilen olayda şirket yönetimi asli, Dilovası Belediyesi tali kusurlu bulundu.

SGK müfettişlerinin raporu

SGK müfettişlerinin raporuna göre, iş yersinde çalışan 13 kişiden yalnızca biri sigortalıydı. Yangında ölen ve yaralananların sigortası yoktu.

Rapora göre, fiilen iş yerinde çalışan ama sigorta kaydı bulunmayan tüm işçilerin sigorta başlangıç tarihi sisteme 8 Kasım 2025 olarak girildi. 7 kişi ölünce sigortalı sayıldı.

Günlük 500-600 lira

Yangında ölen işçilerin yakınları da fabrika sahibinin, küçük kız çocuklarını 500-600 lira yevmiye ile çalıştırdığını iddia etti.

Fabrikanın sahibi öldü

Yangının haber ardından Yalova'da döviz ve TL cinsinden bir el çantası dolusu para ile yakalanan fabrikanın tutuklu sahibi Kurtuluş Oransal, cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.