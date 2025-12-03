BIST 11.123
DOLAR 42,46
EURO 49,49
ALTIN 5.745,17
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 12 zanlı gözaltına alındı

Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 12 zanlı gözaltına alındı

Edirne merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel öğrenci yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde iletişim tespitleri ve MASAK raporu doğrultusunda, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde Edirne, İstanbul, Bursa, Bilecik ve Çanakkale’de operasyonlar gerçekleştirildi.

Aralarında Trakya Üniversitesinin mevcut ve mezun öğrencilerinin de bulunduğu 12 zanlı, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Washington'da görev yapan tüm Ulusal Muhafızlar silahlandırıldı
Washington'da görev yapan tüm Ulusal Muhafızlar silahlandırıldı
Lisede skandal görüntüler! Öğretmene yapılanlar utandırdı
Lisede skandal görüntüler! Öğretmene yapılanlar utandırdı
23 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 27 şüpheli tutuklandı
23 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 27 şüpheli tutuklandı
Tavukçuluk sektörünün öncüsüydü! O firma konkordato ilan etti
Tavukçuluk sektörünün öncüsüydü! O firma konkordato ilan etti
Adli emanet katibi savcılığın emanet bürosundan 25 kilogram altın, 50 kilogram gümüşle kaçtı
Adli emanet katibi savcılığın emanet bürosundan 25 kilogram altın, 50 kilogram gümüşle kaçtı
Üst düzey bürokratlara 30 bin TL seyyanen zam komisyondan geçti
Üst düzey bürokratlara 30 bin TL seyyanen zam komisyondan geçti
TBMM'de İBB davası TRT'den canlı yayınlansın oylaması yapıldı
TBMM'de İBB davası TRT'den canlı yayınlansın oylaması yapıldı
A Haber'den 'Sayın Abdullah Öcalan' açıklaması
A Haber'den 'Sayın Abdullah Öcalan' açıklaması
Manchester City-Fullham maçında 9 gol atıldı
Manchester City-Fullham maçında 9 gol atıldı
LaLiga'da lider Barcelona ikinci yarı Atletico Madrid'i teslim aldı
LaLiga'da lider Barcelona ikinci yarı Atletico Madrid'i teslim aldı
ABD Başkanı Trump'tan Joe Biden dönemiyle ilgili çarpıcı karar
ABD Başkanı Trump'tan Joe Biden dönemiyle ilgili çarpıcı karar
Kasım ayı enflasyonu ne kadar? 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti
Kasım ayı enflasyonu ne kadar? 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti