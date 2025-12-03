Ülker sattı, Koç satın aldı! Milyonlarca dolarlık satış tamamlandı

Koç Holding iştiraki Tek-Art Marina, Rekabet Kurumu'nun geçtiğimiz ay onay verdiği Göcek Village Port Marina ve Göcek Exclusive Port Marina ile alanda bulunan otellerin satış işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. KAP'a yapılan bildirime göre, eşit ortak olan Ülker'i bünyesinde bulunduran Yıldız Holding A.Ş. ve Sağlam İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş.'ye 78,85'er milyon dolar olmak üzere toplam 157,7 milyon dolar ödeme gerçekleştirildi.

Abone ol

Tek-Art Marina, Göcek Village Port Marina ve Göcek Exclusive Port Marina'yı kapsayan finansal duran varlık ediniminin tamamlandığını duyurdu. Şirket tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde, Rekabet Kurumu'nun geçtiğimiz ay verdiği onayın ardından yürütülen görüşmelerin sonuçlandığı ifade edildi. Açıklamada, yapılan toplam 157,7 milyon dolarlık ödemenin yarısının Ülker'in sahibi olduğu Yıldız Holding'e, diğer yarısının ise eşit ortak pozisyonundaki Sağlam İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş.'ye aktarıldığı bildirildi.

Oteller de Tek-Art'a geçti

Devir kapsamında yalnızca iki marina değil, bölgede bulunan otellerin de Tek-Art Marina'ya devredildiği belirtildi. Ancak mevcut kira sözleşmesi nedeniyle otel varlıklarının kullanımının hemen devredilemeyeceği ifade edildi.

Kira sözleşmesi 2026'da sonlandırılacak

Tek-Art Marina, bölgede faaliyet gösteren otellerin mevcut işletmecisiyle yapılan kira sözleşmesinin 1 Ekim 2026 tarihinde feshedileceğini açıkladı. Böylece otel varlıklarının kullanım hakkı belirtilen tarihten sonra Tek-Art'a geçmiş olacak.

Kullanım hakları 2073'e kadar devam ediyor

MCI ve RAM şirketlerinin, Göcek Village Port Marina ve Göcek Exclusive Port Marina'nın kara alanlarını 31 Aralık 2033'e, deniz alanlarını ise 1 Nisan 2073'e kadar kullanma hakkına sahip olduğu bilgisi de açıklamada yer aldı.