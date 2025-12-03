Galatasaray'dan TFF’ye flash bellekli şikayet

Galatasaray yönetimi, derbi hakemi Yasin Kol’u TFF’ye şikâyet etti. Sarı kırmızılılar Kol’un taraflı düdükleriyle derbinin sonucunu etkilediğini dile getirirken, bu sezon aleyhlerine yapılan hatalar ile hakemlerin Fenerbahçe lehine verdiği kararların izlenmesi için TFF’ye flash bellek bıraktı.

Abone ol

Galatasaray, kazanmak üzere olduğu bir derbiyi 90+5’te yediği golle berabere bitirdi. Ancak maçta hakem Yasin Kol’un verdiği kararlar sarı kırmızılıların büyük tepkisini çekti.

"Endişelerimiz var"

Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu dün Riva’ya giderek Yasin Kol’un yönetiminden şikâyetçi oldu. Kol’un Fenerbahçe’yi kolladığını söyleyen sarı kırmızılılar “Hakemler çok yetersiz, ligin gidişatı konusunda endişelerimiz var” çıkışında bulundu.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre sarı kırmızılı yönetimin sadece derbi maçta yaşanan pozisyonları değil bu sezon aleyhlerine verilen bütün kararları ve Fenerbahçe lehine verilen hakem kararlarını içeren videoları, bir flash bellek içinde TFF yönetimine teslim etti.

Bu görüntülerin izlenmesini talep eden ve haklılıklarının görünmesini isteyen Başkan Dursun Özbek’in, “Biz bugün buraya sadece derbi maçta yaşanan kötü yönetim için gelmedik. Geride kalan haftalarda sanki sistematik şekilde aleyhimize sürekli hakem hataları yapılırken, rakibimizin lehine hatalar yapılıyor. Bu durumdan son derece rahatsızız” ifadelerini kullandığı öğrenildi.