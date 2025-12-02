Galatasaray'dan 'Yasin Kol' paylaşımı: Skandal hatalar...

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında lider Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanından 1-1’lik beraberlikle dönerken, sarı kırmızılı kulüp maç sırasında ve sonrasında hakem Yasin Kol’un kararlarına sert tepki gösterdi. Sarı kırmızılılar, son olarak derbide Yasin Kol’un kararlarını içeren bir video yayımlayarak “Derbide aleyhimize yapılan skandal hakem hataları” ifadelerini kullandı.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında lider Galatasaray, Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Sarı kırmızılılarda maç sırasında sosyal medyadan maçın hakemine tepki gösterilirken, maçın ardından teknik direktör Okan Buruk ve Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Yasin Kol'a isyan etti.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, bugün Türkiye Futbol Federasyonu'na çıkartma yaptı.
Sarı kırmızılılar ise son olarak derbide Yasin Kol'un verdiği kararların yer aldığı bir video yayınladı. Paylaşımda, “Derbide aleyhimize yapılan skandal hakem(!) hataları.” ifadeleri yer aldı.
İşte Galatasaray'ın o paylaşımı
Derbide aleyhimize yapılan skandal hakem(!) hataları.#HerkesGöreneKadar pic.twitter.com/cqVz3mfysr— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 2, 2025