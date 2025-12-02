BIST 11.123
DOLAR 42,45
EURO 49,26
ALTIN 5.708,32
HABER /  SPOR

Galatasaray'dan 'Yasin Kol' paylaşımı: Skandal hatalar...

Galatasaray'dan 'Yasin Kol' paylaşımı: Skandal hatalar...

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında lider Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanından 1-1’lik beraberlikle dönerken, sarı kırmızılı kulüp maç sırasında ve sonrasında hakem Yasin Kol’un kararlarına sert tepki gösterdi. Sarı kırmızılılar, son olarak derbide Yasin Kol’un kararlarını içeren bir video yayımlayarak “Derbide aleyhimize yapılan skandal hakem hataları” ifadelerini kullandı.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında lider Galatasaray, Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. 

Sarı kırmızılılarda maç sırasında sosyal medyadan maçın hakemine tepki gösterilirken, maçın ardından teknik direktör Okan Buruk ve Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Yasin Kol'a isyan etti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, bugün Türkiye Futbol Federasyonu'na çıkartma yaptı.

Sarı kırmızılılar ise son olarak derbide Yasin Kol'un verdiği kararların yer aldığı bir video yayınladı. Paylaşımda, “Derbide aleyhimize yapılan skandal hakem(!) hataları.” ifadeleri yer aldı.

İşte Galatasaray'ın o paylaşımı

ÖNCEKİ HABERLER
Trump'ın uyarısı sonrası Netanyahu'dan Suriye açıklaması
Trump'ın uyarısı sonrası Netanyahu'dan Suriye açıklaması
Putin gözünü kararttı: Avrupa savaşmak istiyorsa biz hazırız
Putin gözünü kararttı: Avrupa savaşmak istiyorsa biz hazırız
Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu açıklaması: Kurultay'a davet ettim ama gelmedi
Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu açıklaması: Kurultay'a davet ettim ama gelmedi
Galatasaray, Yasin Kol için 'skandal' diyerek paylaşım yaptı!
Galatasaray, Yasin Kol için 'skandal' diyerek paylaşım yaptı!
İki dev banka Türkiye ekonomisiyle ilgili rapor yayımladı
İki dev banka Türkiye ekonomisiyle ilgili rapor yayımladı
Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmada 19 gözaltı: "Külçe altınları televizyonda gördüm"
Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmada 19 gözaltı: "Külçe altınları televizyonda gördüm"
Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile görüştü
Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile görüştü
Tüm Türkiye yasını tutmuştu! Münevver Karabulut belgeseli yayını durduruldu
Tüm Türkiye yasını tutmuştu! Münevver Karabulut belgeseli yayını durduruldu
Netanyahu İsrail-Suriye anlaşması için şart koştu
Netanyahu İsrail-Suriye anlaşması için şart koştu
"Faladdin" ve "Binnaz" isimli fal uygulamalarının sahibi tahliye edildi
"Faladdin" ve "Binnaz" isimli fal uygulamalarının sahibi tahliye edildi
Mesut Özil'den "Telefonunuzda kayıtlı en ünlü isim kim?" sorusuna cevap
Mesut Özil'den "Telefonunuzda kayıtlı en ünlü isim kim?" sorusuna cevap
Komşusu kabusları oldu: Bu kadın çıkarsa, biz bir daha rahat uyuyamayız
Komşusu kabusları oldu: Bu kadın çıkarsa, biz bir daha rahat uyuyamayız